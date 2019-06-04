"У нас очень мало времени. Нам нужны реальные уголовные дела": Зеленский заявил о перезагрузке СБУ

Украинский президент Владимир Зеленский "хочет перезагрузить СБУ". 3 июня он встретился с и.о. руководителя службы Иваном Бакановым, перед ним была поставлена задача в течение двух недель открыть реальные уголовные дела и показать успехи в борьбе с контрабандой.

"У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела", — заявил новый президент страны. Он указал на то, что нужно разобраться с контрабандой, так как есть от народа очень большой запрос на справедливость. Он напомнил силовикам, нужно показать, что СБУ действительно работает.

"Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину", — подытожил свою речь глава государства.

Иван Баканов согласился, что контрабанда и теневая экономика, которые "обескровливают страну", должны быть ликвидированы.

Напомним, к примеру, о "Янтарном деле" Розенблата—Полякова. Так, в 2017 году два народных депутата Борис Розенблат (Блок Петра Порошенко) и Максим Поляков ("Народный фронт") были обвинены в "крышевании" нелегальной добычи янтаря. По данным следствия, Розенблат получил взятки на сумму $280 тыс., а Поляков — $7,5 тыс.

Несмотря на обвинения, оба подозреваемых не были задержаны. В СИЗО оказалось 6 человек — трое помощников парламентариев, один охранник нардепа, два представителя общественной организации, которая занимается борьбой с коррупцией. Розенблату и Полякову только выдали электронные браслеты на короткое время. Затем Печерский суд Киева признал Полякова потерпевшим, а окружной суд Киева признал незаконными оперативно-разыскные мероприятия в отношении Розенблата.