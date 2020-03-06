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"У нас общие цели": Обновлённая Конституция должна объединить людей - Путин

06 марта 2020, 11:35  •  82 • Политика
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что обновлённая Конституция должна объединить людей вне зависимости от их веры или политических взглядов. Глава государства поблагодарил глав фракций и указал, что цели у них общие.
"Все хотят, чтобы общество было более справедливым, чтобы государство было сильным и чтобы оно занимало достойное место в мире. При всей разнице подходов цели для нас общие", - сказал российский лидер и поблагодарил глав фракций за то, что в самые острые и судьбоносные моменты они объединяются ради общих целей.
Путин отметил, что у страны появились не только новые вызовы, но и новые возможности и будет правильно их закрепить в Основном законе. При этом Конституция после внесения поправок должна объединить людей.
"Принципиально важно, чтобы обновлённая Конституция объединяла людей, вне зависимости от их политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания", - сказал президент.
Ранее замглавы Всемирного Русского Народного Собора, учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев, озвучивший свои предложения по поправкам в преамбулу Конституции, прокомментировал предложенные президентом изменения.
В программе "Царьград. Главное" он призвал скептиков, ищущих двойные или даже тройные смыслы в изменениях, "не строить теорий".

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