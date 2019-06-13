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"У нас нет столько украинцев, чтобы... рисковать". Киев отказался от новых керченских провокаций
13 июня 2019, 13:24 • 30 • Политика
Киев отказался от новых керченских провокаций, подобных той, что случилась в проливе несколько месяцев назад. "У нас нет столько украинцев, чтобы... рисковать", - заявил глава ВСУ.
Украинские военные корабли в ближайшее время не станут пытаться проходить через Керченский пролив, сообщил в интервью украинским журналистам начальник генштаба ВСУ Руслан Хомчак - "сейчас этот вопрос не стоит".
"У нас нет столько украинцев, чтобы мы могли ими рисковать", - подчеркнул спикер.
В то же время, еще несколько недель назад украинская сторона продолжала настаивать, что проход кораблей через пролив будет. И это чуть ли не дело чести. Более того, в качестве поддержки звали западные государства. США готовы были помочь, но лишь на словах...
Кстати, сегодня российские представители заявили, что готовы подать иск из-за керченской провокации в Киеве. Обсуждалась возможность создания трибунала.
Досье
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы. Владимир Путин оценил действия украинских властей как провокацию.
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