"У нас нет столько украинцев, чтобы... рисковать". Киев отказался от новых керченских провокаций

Украинские военные корабли в ближайшее время не станут пытаться проходить через Керченский пролив, сообщил в интервью украинским журналистам начальник генштаба ВСУ Руслан Хомчак - "сейчас этот вопрос не стоит".

"У нас нет столько украинцев, чтобы мы могли ими рисковать", - подчеркнул спикер.

В то же время, еще несколько недель назад украинская сторона продолжала настаивать, что проход кораблей через пролив будет. И это чуть ли не дело чести. Более того, в качестве поддержки звали западные государства. США готовы были помочь, но лишь на словах...

Кстати, сегодня российские представители заявили, что готовы подать иск из-за керченской провокации в Киеве. Обсуждалась возможность создания трибунала.

Досье

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.