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"У нас лошадей столько нет": Глава Меджлиса предложил отпраздновать день сожжения Москвы

13 января 2020, 02:09  •  56 • Политика
Глава запрещённой в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы" ханом Девлет-Гиреем. "У нас лошадей столько нет", - заметили ему в ответ.
Экс-депутат Верховной рады и глава организации "Меджлис крымско-татарского народа" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) Рефат Чубаров сделал провокационное русофобское предложение - отпраздновать день сожжения Москвы.
На своей странице в Facebook политик написал, что "3 июня 1571 года армия крымского хана Девлет-Гирея захватила и сожгла Москву", пишет "ПолитЭксперт". А после предложил своим подписчикам подумать и поделиться под постом своими предложениями, как "праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?"
Ожидаемо, что большинство сторонников Чубарова предложили повторить историю.
"Можем повторить", - написал Сергій Громенко.
Некоторые, правда, тут же заметили, что повторять-то не на чем.
"У нас и лошадей столько нет... хотя... на машине... Сколько этих лошадей под капотом?" - поинтересовалась Tatyana Labunskaya.
Кто-то предложил другие варианты - помимо "повторения" похода по стопам хана.
"Нацбанк, наверное, монету внеплановую выдаст или хотя бы медаль. А укрпочта - серию почтовых марок, открытки и конверты…" - предложил Александр Олещук.
Напомним, свой военный поход крымский хан Девлет-Гирей совершил на Русь весной 1571 года. Тогда ему удалось обойти оборонительные позиции русского войска и подойти к Москве. В результате боёв в посадах начался самый крупный московский пожар XVI века, во время которого город, за исключением Кремля, выгорел почти полностью.

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