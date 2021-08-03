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"У нас куча доказательств": МИД Литвы заявил, что белорусы подвозят нелегалов до границы

03 августа 2021, 21:25  •  85 • Политика
МИД Литвы заявил, что белорусские пограничники подвозят нелегалов до границы и высаживают. А если их замечают, то силовики прячутся в лесу. "У нас куча доказательств", - подчеркнули в ведомстве.
С таким заявлением выступил во вторник замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. Он прямо обвинил Минск в провоцировании миграционного кризиса на границе со своим соседом.
Довозят до границы нелегалов, а когда их замечают - уезжают в лес. У нас куча доказательств. Их подвоз к границе был сделан силовиками и белорусскими пограничниками, - отметил дипломат, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По его словам, "первым симптомом" помощи нелегалам стал отказ белорусских пограничников принимать мигрантов обратно. Адоменас подчеркнул, что литовская граница недостаточно защищена, чтобы отражать наплывы мигрантов. Все последние 30 лет это не слишком заботило Вильнюс, поскольку власти Белоруссии всегда сотрудничали со своим соседом и сдерживали потоки нелегалов. Теперь же, когда отношения между странами испортились, Минск перестал помогать Прибалтике.
Ранее сообщалось, что литовские пограничники открыли огонь по нелегальным мигрантам, которые пытались попасть в страну через Белоруссию. А позже появилась информация, что нелегалы, которые содержатся в литовском центре временного содержания, устроили бунт из-за нечеловеческих условий проживания.

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