"У нас хорошие новости": В Польше обрадовались "победе" над "Газпромом"

По словам президента польской компании, теперь PGNiG планирует потребовать у российской стороны возмещения $1,5 млрд "за завышенные контрактом цены".

"У нас есть очень хорошие новости, чтобы рассказать всем полякам. По прошествии более пяти лет PGNiG выигрывает ценовой спор с "Газпромом". Суд согласился с тем, что цены, по которым мы платили за российский газ по ямальскому контракту, были слишком высокими и нерыночными", - цитирует издание BiznesAlert словам Квечинского.

По его словам, установленная арбитражным трибуналом цена касается газовых поставок, которые осуществлялись с 1 ноября 2014 года - именно тогда польская газовая компания и подала заявку на пересмотр цены, указанной в контракте. Хотя в контракте, по которому Польша сейчас получает газ с Ямальского месторождения, и привязана к цене нефти, но по решению арбитров будет гораздо ближе к рыночным котировкам.

"В 2014 году PGNiG попыталась договориться с "Газпромом". Но эти переговоры завершились фиаско, поэтому наша компания подала в арбитраж. И его решение положило конец ценовому спору", - добавил президент PGNiG.

В то же время цена по указанному контракту может ещё измениться из-за того, что в 2017 году за пересмотром цен обратился сам "Газпром".

Напомним, в 2012 году стороны договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 году PGNiG подала на "Газпром" в арбитражный суд в Стокгольме, так как, по мнению Варшавы, стоимость газа в действующем соглашении завышена и не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке. Ямальский контракт истекает в 2022 году. Власти Польши заявили, что не намерены его продлевать и будут обеспечивать свои потребности в газе за счет поставок СПГ, а также мощностей создаваемого газопровода Baltic Pipe, который должен соединить республику с норвежским шельфом через Данию.