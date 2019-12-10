"У нас и на английском неплохо говорят": Зеленский удивил заявлением, на каком языке говорить украинцам

Президент Незалежной Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате" в Париже, заявил, что украинцы вольны разговаривать на любых языках, включая русский. Он отметил: "У нас люди с неплохим образованием. Они могут разговаривать и на русском, и на украинском. Я говорил сегодня президенту России, что у нас всё это не запрещено. И даже сейчас, подчеркивая это, я могу продолжить на русском языке. И на английском языке, кстати, у нас очень неплохо говорят..."

Ранее фото с саммита "нормандской четвёрки" раскрыло, что речь президента Украины Владимира Зеленского на переговорах была написана от руки на русском языке. Это отметил медиаэксперт Дмитрий Смирнов. Речь идёт о фото Зеленского за столом переговоров. Президент Украины неосторожно поднял бумаги - и стал виден текст его выступления. Он написан от руки, похоже, на русском языке.

"Речь Зеленского на саммите в Париже написана: а) от руки; б) на языке агрессора", - комментирует в Twitter Дмитрий Смирнов.

"Рукой агрессора, ручкой агрессора, на бумаге агрессора", - смеётся @xoxa32.

По словам окружения главы МВД Украины Арсена Авакова, переговоры президента Украины с главой России Владимиром Путиным также проходили на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал "неДума".