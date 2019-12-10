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"У нас и на английском неплохо говорят": Зеленский удивил заявлением, на каком языке говорить украинцам

10 декабря 2019, 15:24  •  92 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "нормандской четвёрки" в Париже заявил, что украинцы вольны разговаривать на любом удобном им языке, включая русский. "У нас люди с неплохим образованием, - добавил Зеленский. – И на английском, кстати, неплохо говорят".
Президент Незалежной Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате" в Париже, заявил, что украинцы вольны разговаривать на любых языках, включая русский. Он отметил: "У нас люди с неплохим образованием. Они могут разговаривать и на русском, и на украинском. Я говорил сегодня президенту России, что у нас всё это не запрещено. И даже сейчас, подчеркивая это, я могу продолжить на русском языке. И на английском языке, кстати, у нас очень неплохо говорят..."
Ранее фото с саммита "нормандской четвёрки" раскрыло, что речь президента Украины Владимира Зеленского на переговорах была написана от руки на русском языке. Это отметил медиаэксперт Дмитрий Смирнов. Речь идёт о фото Зеленского за столом переговоров. Президент Украины неосторожно поднял бумаги - и стал виден текст его выступления. Он написан от руки, похоже, на русском языке.
"Речь Зеленского на саммите в Париже написана: а) от руки; б) на языке агрессора", - комментирует в Twitter Дмитрий Смирнов.
"Рукой агрессора, ручкой агрессора, на бумаге агрессора", - смеётся @xoxa32.
По словам окружения главы МВД Украины Арсена Авакова, переговоры президента Украины с главой России Владимиром Путиным также проходили на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал "неДума".

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