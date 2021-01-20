"У нас есть враг. Злейший враг": Политолог без прикрас обозначил противника Русской Церкви

Вчера в студии "Вечер с Владимиром Соловьёвым" эксперты и ведущий обсудили проблемы Церкви и государства. Соловьев обратил внимание, как американцы активно вмешиваются, пытаясь внести раздор между Русской и греческими Церквами.

Помимо этого, идёт внутренняя "накрутка" молодёжи путём активного внушения идей о пагубном влиянии Церкви, отметил ведущий. Политолог Семён Багдасаров горячо высказался на эту тему:



"Нам нельзя ни в коем случае допустить, чтобы произошёл раскол между Русской Православной Церковью и греческими церквями. Кипрская Церковь - это маленькая Церковь, которой выворачивают руки. Они там возмущаются, надо их поддержать".

Он напомнил, что ещё недавно Александрийский Патриарх благосклонно относился к Русской Православной Церкви, однако недавно поддержал украинскую.

"Почему? Да ему руки выкрутили. Вещи надо называть своими именами. У нас есть враг. Злейший враг. Соединённые Штаты Америки. И надо по этому вопросу работать", - заключил Багдасаров.

Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков ранее прокомментировал озвученную министром иностранных дел Сергеем Лавровым позицию по Константинопольскому патриархату, подчеркнув, что "глава российского внешнеполитического ведомства удивительно точно определил действия Фанара в Православном мире".

"С одним уточнением: это попытка похоронить влияние канонического Православия, - разъяснил эксперт. - Сам патриарх Варфоломей, как и прежде, пытается при помощи своих западных кураторов занять место "всеправославного папы", однако в реальности это не объединение и укрепление Православия, но его раскол и ослабление".

Михаил Тюренков указал на сложившийся парадокс: когда "такой светский государственный деятель, как Сергей Лавров, куда лучше понимает ситуацию в Православном мире, чем глава Фанара".

"Уверен, верные каноническому Православию христиане должны быть благодарны министру иностранных дел России за этот точный анализ, позволяющий защитить православное единство", - резюмировал руководитель религиозной редакции Царьграда.