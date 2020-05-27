Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – So...
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Главная / Политика

"У нас есть вопросы, но дверью мы не хлопаем": МИД РФ объяснил, почему США "закрывают" открытое небо

27 мая 2020, 00:55  •  52 • Политика
Власти США безосновательно обвиняют Россию в нарушении Договора по открытому небу (ДОН), но при этом замалчивают о своих нарушениях соглашения. Об этом во вторник заявило Министерство иностранных дел РФ.
Внешнеполитическое ведомство отметило, что Госдеп США готов сфабриковать обвинения против России, чтобы увести фокус внимания со своих собственных, куда более серьёзных нарушений. МИД РФ насчитал как минимум пять случаев нарушения ДОН со стороны США.

Ещё одна причина - негативное отношение американского истеблишмента к самому договору. Министерство обратило внимание, что у Москвы тоже есть претензии к Штатам и их союзникам, однако она не считает это поводом для выхода из соглашения.
У нас есть вопросы и к некоторым другим государствам - участникам ДОН. Но мы не считаем это достаточным основанием для того, чтобы выходить из договора, громко хлопнув дверью, - говорится в сообщении.
Ранее США заявили о выходе из Договора по открытому небу под предлогом несоблюдения документа российской стороной. Отметим, что точно так же Америка в своё время вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Договор по открытому небу действует с 2002 года. Он разрешает полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Целью соглашения является повышение взаимного доверия и взаимный контроль за военной деятельностью.
Как напоминает телеканал "360", союзники по НАТО призвали США не выходить из Договора по открытому небу. Однако Вашингтон предпочёл решить по-своему.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
26 мая 2020, 20:55
"Кузькина мать" пришла откуда не ждали: Правнучка Хрущёва надеется разрушить США изнутри
26 мая 2020, 22:55
Чем грозит отставка Собянина: О битве кланов и авантюрах рассказал Школьников
26 мая 2020, 22:55
Москва отчитала Вашингтон из-за победителей во Второй мировой войне
26 мая 2020, 22:55
Кадыров появился после сплетен о болезни: Живой и здоровый глава Чечни заслушал доклады оперштаба
27 мая 2020, 00:55
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
27 мая 2020, 00:55
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала снять санкции с России
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 мая 2020, 22:55
Чем грозит отставка Собянина: О битве кланов и авантюрах рассказал Школьников
26 мая 2020, 22:55
Кадыров появился после сплетен о болезни: Живой и здоровый глава Чечни заслушал докла...
26 мая 2020, 23:50
Точность, манёвренность и огневая мощь: как продвигается разработка перспективной сам...
26 мая 2020, 23:55
Почему в ряды либерды лезут сплошные извращенцы? (Руслан Осташко)
27 мая 2020, 00:50
«Три пакета общей стоимостью 85 млрд рублей»: Собянин рассказал о мерах поддержки биз...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2020, 10:55
Самые мрачные прогнозы подтвердились: В мире появился новый эпицентр COVID-19
20 мая 2020, 12:55
Сколько ещё областей потеряет Украина, и что ждёт Донецк и Луганск?
26 мая 2020, 05:55
Могут ли новые санкции остановить "Северный поток - 2"? В Дании оценили ситуацию "со стороны"
26 мая 2020, 05:55
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – Sohu
24 мая 2020, 19:55
Михалков "умыл и положил на лопатки" обидчиков. От Грефа и Гейтса перешёл к Познеру и Гусеву
24 мая 2020, 07:55
План «Анаконда»: где таится реальная опасность
21 мая 2020, 05:55
"Хорошая попытка, офицер": Российского журналиста пыталась спровоцировать экс-агент ЦРУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.