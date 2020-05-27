"У нас есть вопросы, но дверью мы не хлопаем": МИД РФ объяснил, почему США "закрывают" открытое небо

Внешнеполитическое ведомство отметило, что Госдеп США готов сфабриковать обвинения против России, чтобы увести фокус внимания со своих собственных, куда более серьёзных нарушений. МИД РФ насчитал как минимум пять случаев нарушения ДОН со стороны США.



Ещё одна причина - негативное отношение американского истеблишмента к самому договору. Министерство обратило внимание, что у Москвы тоже есть претензии к Штатам и их союзникам, однако она не считает это поводом для выхода из соглашения.

У нас есть вопросы и к некоторым другим государствам - участникам ДОН. Но мы не считаем это достаточным основанием для того, чтобы выходить из договора, громко хлопнув дверью, - говорится в сообщении.

Ранее США заявили о выходе из Договора по открытому небу под предлогом несоблюдения документа российской стороной. Отметим, что точно так же Америка в своё время вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Договор по открытому небу действует с 2002 года. Он разрешает полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Целью соглашения является повышение взаимного доверия и взаимный контроль за военной деятельностью.

Как напоминает телеканал "360", союзники по НАТО призвали США не выходить из Договора по открытому небу. Однако Вашингтон предпочёл решить по-своему.