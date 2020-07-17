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"У нас есть только один шанс": Зеленский рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс

17 июля 2020, 12:00  •  40 • Политика
Зеленский назвал единственный способ вернуть Донбасс и Крым под власть Украины. "Я убеждён, что шанс у нас, у украинцев, есть только в одном случае - если мы все объединимся, как 30 лет назад", - сказал украинский лидер.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете страны и назвал единственный способ вернуть Крым и Донбасс. Слова украинского лидера передаёт местное издание УНИАН.
Зеленский заявил, что Украина якобы уже шестой год защищается от "российской агрессии". Он добавил, что "весь цивилизованный мир" признаёт попытки Незалежной сделать всё для наступления мира. И это при том, что Киев за все 6 лет не выполнил ни один из пунктов Минских соглашений.
"К сожалению, мы не можем вернуть погибших, но должны вернуть все свои территории. Я убеждён, что шанс у нас, у украинцев, есть только в одном случае - если мы все объединимся, как 30 лет назад", - сказал Зеленский.
Он призвал членов политических партий перестать быть политиками и стать государственными деятелями, а также людьми, которые исполнят большую мечту о единой, сильной и непобедимой Украине.

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