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"У нас есть ряд вопросов": Минобороны России заявило о проблемах по выполнению США пунктов СНВ-3

27 декабря 2019, 23:24  •  77 • В мире
СНВ-3 – это единственное пока еще действующее международное соглашение, которое ограничивает гонку стратегических наступательных вооружений. Однако у России есть вопросы к американской стороне о том, как выполняются положения этого договора. "У нас есть ряд вопросов", - заявили в Министерстве обороны России.
По словам заместителя министра обороны России Александра Фомина, над этими вопросами продолжает работать двусторонняя консультативная комиссия по Договору о стратегических наступательных вооружениях.
"Рассчитываем, что все проблемы будут решены", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Александр Фомин подчеркнул, что договор СНВ-3, который сегодня является единственным из существующих и действующих документов подобного рода, стал главным элементом, гарантирующим стратегическую стабильность.
Месяц назад Россия продемонстрировала инспекторам из Соединенных Штатов ракетный комплекс "Авангард", оснащенный гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Тем самым, отметил замминистра обороны, Россия подтвердила свое стремление выполнять все пункты СНВ-3.
Напомним, как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, во время его недавнего визита в Вашингтон большое внимание было уделено договору СНВ-3, судьба которого в последнее время оказалась под вопросом. По его словам, российская сторона готова продлить этот договор хоть сегодня.
"Мы предложили Вашингтону любые варианты продления договора", - сообщил российский министр.

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