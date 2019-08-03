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"У нас есть ряд условий": Экс-президент Южной Осетии объяснил, чего ждут от Грузии после сотни лет геноцида

03 августа 2019, 01:39  •  56 • В мире
Экс-президент Южной Осетии Леонид Тибилов объяснил, чего ждут в закавказском государстве от Грузии после сотни лет геноцида. "У нас есть ряд условий, в том числе подписание документа о ненападении" - отмечает он.
Об этом Тибилов беседовал с изданием "Политика Сегодня". Он напомнил, что парламент Южной Осетии попросил Совет Госдумы России признать геноцид южных осетин в 1920 году. Тогда Грузия, оспаривая право соседнего народа на самоопределение, пролила немало крови.
"Десятки и сотни сел были сожжены, тысячи людей погибли во время вторжения в Южную Осетию", - напомнил Тибилов. Он советует не забывать, что подобное повторялось в девяностых и чуть не повторилось в 2008 году – тогда заступничество России спасло государство.
Однако Южная Осетия готова мирно сосуществовать с агрессивным соседом. Тому, правда, следует исполнить несколько условий.
Это подписание документа о том, что Грузия обязуется не нападать на осетин, и признание независимости Южной Осетии. "Они должны дать оценку тому, что произошло в 90-х годах и в последние годы, возместили ущерб и так далее", - говорит Тибилов. Он добавляет, что в рамках этих требований идет переговорный процесс в рамках женевских дискуссий.

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