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"У нас есть достаточно яиц": Путин "образно" ответил на вопрос об отношениях России с Китаем

28 июня 2019, 01:09  •  58 • Политика
Политика России и Китая не нацелена против кого бы то ни было, сказал президент Владимир Путин. "У нас есть достаточно яиц, но не так много корзин, чтобы положить туда эти яйца", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос о том, не делает ли Москва слишком большую ставку на Пекин.
Президент России Владимир Путин объяснил суть отношений между Москвой и Пекином. Политика России и Китая не нацелена против кого бы то ни было, сказал он в интервью британской газете Financial Times.
Британские журналисты поинтересовались, не кладет ли Россия все яйца в одну корзину, делая такую большую ставку на отношения с Китаем. В ответ Путин отметил, что Москва всегда проводит оценку рисков.
"У нас есть достаточно яиц, но не так много корзин, чтобы положить туда эти яйца", - сказал президент России.

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