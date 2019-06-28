"У нас есть достаточно яиц": Путин "образно" ответил на вопрос об отношениях России с Китаем

Президент России Владимир Путин объяснил суть отношений между Москвой и Пекином. Политика России и Китая не нацелена против кого бы то ни было, сказал он в интервью британской газете Financial Times.

Британские журналисты поинтересовались, не кладет ли Россия все яйца в одну корзину, делая такую большую ставку на отношения с Китаем. В ответ Путин отметил, что Москва всегда проводит оценку рисков.