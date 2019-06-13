"У нас есть для вас кое-что получше": Трамп пытается выбить "Северный поток - 2" с европейского рынка

Завёл он речь об этом и во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, комментируя возможность введения санкций против газопровода "Северный поток - 2", а точнее - против компаний, принимающих участие в проекте. Беззастенчиво лоббируя интересы американской газовой сферы, Трамп при этом утверждает, что "у людей есть право делать то, что они хотят".

При этом американский лидер уверяет, что давлением и попытками заблокировать строительство газопровода, США "защищают" Германию от России. Москва от Берлина "получает миллиарды и миллиарды", отметил Трамп. Добавим: а ведь эти миллиарды хотели бы получить сами США.

"Но у нас есть кое-что получше - большие запасы СПГ. Я думаю, что это реальный выход", - заявил президент США.

Трамп уверен, что закупать американский сжиженный природный газ "хотели бы многие европейские страны". И только Германия, утверждает он, "ставит себя в зависимое положение" из-за приобретения голубого топлива из России.

Закончил свое выступление Трамп на "позитивной ноте", выразив надежду, что "ничего негативного не случится".

"Посмотрим, чем всё закончится. Надеемся, что у нас (США - ред.) будут отличные отношения с Россией, Китаем, Германией и другими странами мира", - резюмировал Трамп.

Зелёный свет для Baltic Pipeline от Трампа

Выступая против "Северного потока - 2", президент США радостно приветствует строительство газопровода между Польшей и Данией.

"Мы поддерживаем строительство газопровода Baltic Pipeline, который диверсифицирует поставки в Европе", - сказал Трамп во время пресс-конференции.

Традиционно когда в США говорят о диверсификации энергопоставок в Европе, то всегда подразумевается снижение поставок в регион российского газа.

Что же такое этот газопровод Baltic Pipeline? Это почти забытый проект 2001 года, по которому по дну Балтики и через территорию Дании должна быть проложена магистраль, благодаря которой Польша смогла бы напрямую получать голубое топливо из Норвегии.

В реализации этого проекта, который, по мнению польских властей, является "хорошей альтернативой "Северному потоку - 2", очень заинтересована Варшава.

Идея возродить проект Baltic Pipe принадлежит правящей польской партии "Право и справедливость". Предполагается, что норвежский газ с шельфа в Северном море будет доставляться в Польшу транзитом через территорию Дании. Хотя специалисты к этому проекту относятся очень скептически, считая, что Норвегия не сможет нарастить добычу газа, Польша всё равно готова вложить в этот проект немалую сумму в два миллиарда долларов

Попытка убить "Северный поток - 2" пятью санкциями

Главное оружие США в борьбе с конкурентами и врагами - санкции, которые они торопливо вводят при каждом подходящем случае. Пытаясь бороться с "Северным потоком - 2", американские конгрессмены разработали законопроект, направленный против реализации проекта по строительству газопровода. Документ внесён на рассмотрение ещё в мае, но полный его текст опубликован только 1 июня.

В частности, авторы инициативы предлагают президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу ввести минимум пять видов санкций в отношении лиц, причастных к постройке трубопровода.

"Президент может ввести пять или более санкций… в отношении иностранного лица, если президент решит, что это лицо осознанно... предоставит услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию судну", - указано в заявлении.

Помпео надеется, что "Европа всё сделает "правильно"

Госсекретарь США, не так давно сам признавший, что "Северный поток - 2" уже "невозможно остановить", тоже пытается диктовать европейским партнёрам свои правила.

Находясь в Гааге для участия в Глобальном саммите по предпринимательству, Помпео заявил в интервью телекомпании RTL: "Мы в США просто надеемся, что Европа со всей серьёзностью подойдёт к вопросу необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России". Ведь, объясняет Помпео, "русские пойдут на всё, чтобы нанести Европе вред".

По словам главы Госдепа, Вашингтон выступает категорически против строительства российских трубопроводов якобы потому, что Москва желает "сделать Европу экономически зависимой от российских поставок газа, тем самым приобретая ещё один рычаг давления на Брюссель".

Хотя на самом деле это США рассматривают Европу в качестве рынка сбыта своего дорогого сжиженного газа, которого у американцев к тому же нет в нужном количестве. Так что ничего личного, просто бизнес.

Железная фрау канцлерин смогла дать ответ на претензии США

Ангела Меркель прекрасно понимает, в какие игры играет Вашингтон. Выступая 4 июня в Берлине на экономической конференции "День германской промышленности", она заявила, что экономические круги ФРГ разделяют её мнение относительно необходимости реализации газопровода "Северный поток - 2".

Глава правительства Германии, отказавшейся от каменного угля и атомной энергетики, подчеркнула, что "нужно делать ставку на такой энергоноситель, как газ". Она добавила в этой связи, что всегда выступала за строительство "Северного потока - 2", чтобы у страны было больше газа. И ради этой цели Меркель идёт на компромисс: поддерживает и транзит газа через Украину, и строительство терминалов для приёма кораблей с СПГ из США. Однако Вашингтон такая позиция Берлина не устраивает: американцам надо полное и безоговорочное подчинение Германии интересам США.

"Молекулы демократии" в "свободном газе"

Давят на Европу в "газовом вопросе" не только президент и госсекретарь США. Немалые усилия прикладывают к этому и другие высокие чиновники. Убеждать ведь можно не только санкциями, но и словами, что они и пытаются делать.

К примеру, в конце мая замминистра энергетики США Марк Менезес заговорил о необходимости распространения по всему миру "свободного американского газа", а помощник министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивен Винберг так и вовсе проговорился о продвижении сжиженного природного газа как о "молекулах свободы США, которые экспортируются в мир".

А за свободу, как помнится, нужно платить. Так, в Европе уже не раз обращали внимание на то, что российское голубое топливо в любом случае выгоднее американского, поскольку в последнем случае велики затраты на транспортировку.