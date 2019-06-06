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"У нас есть, чем гордиться": Путин перечислил, кого считает национальными героями России
06 июня 2019, 18:54 • 69 • Политика
Президент России Владимир Путин на встрече с главами информационных агентств заявил, что Александр Пушкин и Пётр I являются для него героями. "У нас есть, чем гордиться, у нас много героев", - отметил он.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что в истории России много героев. По его словам, для него героями являются Александр Пушкин и Петр I.
"Пушкин, об этом нельзя не говорить в дату его рождения", - сказал президент.
Петр I – "реформатор известный и великий", который, подчеркнул Путин, преобразил нашу страну.
А вообще, подчеркнул президент, Россия богата на значимых исторических деятелей.
"У нас много [героев], нельзя на ком-то одном сосредоточиться, много деятелей искусства, государственных деятелей", - подчеркнул он на встрече с главами информационных агентств и добавил, что очень любит музыку Чайковского.
Российский лидер подчеркнул, что нашей стране есть, чем гордиться.
"У нас много героев", - сказал он.
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