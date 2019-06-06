"У нас есть, чем гордиться": Путин перечислил, кого считает национальными героями России

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в истории России много героев. По его словам, для него героями являются Александр Пушкин и Петр I.

"Пушкин, об этом нельзя не говорить в дату его рождения", - сказал президент.

Петр I – "реформатор известный и великий", который, подчеркнул Путин, преобразил нашу страну.

А вообще, подчеркнул президент, Россия богата на значимых исторических деятелей.

"У нас много [героев], нельзя на ком-то одном сосредоточиться, много деятелей искусства, государственных деятелей", - подчеркнул он на встрече с главами информационных агентств и добавил, что очень любит музыку Чайковского.

Российский лидер подчеркнул, что нашей стране есть, чем гордиться.

"У нас много героев", - сказал он.