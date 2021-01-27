"У нас достаточно своих сил": Матвиенко указала на пагубность зарубежных оценок

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность по поводу увлечения главы Минпросвещения Сергея Кравцова международными исследованиями качества образования в России. Она указала, что это не тот путь, по которому нужно идти министру просвещения.

Я думаю, что у нас достаточно своих собственных сил, чтобы самим разобраться с качеством образования, что нужно делать для его повышения,

- сказала она главе Минпросвещения.

Матвиенко добавила, что нацпроект "Образование" не должен сводиться к количеству построенных школ и детских садов. Спикер Совфеда подчеркнула, что нацпроект создавался не для этого.

По мнению Матвиенко, Министерству просвещения следует стратегически посмотреть на проблемы образования, а затем предложить реальные подходы для их решения. Также необходимо, чтобы воспитание стало таким же важным, как и образование в стране, подытожила спикер Совфеда.