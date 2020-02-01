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"У нас диктатура отличается": Лукашенко встретил Помпео шуткой
01 февраля 2020, 20:54 • 105 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал встречу с госсекретарём США Майком Помпео с шутки о местной диктатуре. "У нас диктатура отличается", - заявил он американскому дипломату.
С первых же минут встречи с госсекретарём США Майком Помпео президент Белоруссии Александр Лукашенко попытался разрядить атмосферу. Американского дипломата "Батька" встретил шуткой про белорусскую диктатуру.
"У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает", - заметил президент при встрече с Помпео, вызвав смех и госсекретаря США, и присутствующих.
Продолжая разговор с заокеанским гостем, Лукашенко назвал тому две причины для радостной встречи Помпео в Минске. Первой белорусский лидер польстил американцу, назвав того "одним из архитекторов современной политики США".
Вторая причина, по мнению Лукашенко, кроется в том, что Помпео рискнул-таки приехать в республику после "абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей".
"Очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много её - мало и так далее", - цитирует Лукашенко "Белта".
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