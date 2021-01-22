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"У нас что, 30% инфляция?": Два региона России не выдержали роста цен. Протесты не стихают
22 января 2021, 01:10 • 117 • Политика
Два региона России, Башкортостан и Татарстан, не выдержали роста цен. Протесты в республиках не стихают. Жители возмущены резким увеличением коммунальных платежей - почти на треть. Ситуацию прокомментировала Елена Николаева: "У нас что, 30% инфляция?".
Самый настоящий "тепловой бунт" наблюдается в Башкортостане и Татарстане, заметил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Так, увеличение стоимости отопления в платёжках за декабрь в этих регионах для населения составило порядка 30%, что вызвало массовое недовольство жителей.
Протесты граждан не стихают - они выходят на митинги, высказывают свою позицию в соцсетях, выдвигают ультиматумы властям и коммунальщикам.
Кстати, правительство Башкирии уже вернуло в общей сложности 26 миллионов рублей жителям республики после перерасчёта квитанций за отопление. Проверка коммунальных платежей там в настоящее время продолжается.
Ситуацию в эфире программы прокомментировала сопредседатель комитета по ЖКХ Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы Елена Николаева.
Она указала на базовый федеральный закон, который сама проводила в 2014 году. Согласно ему, увеличение совокупного платежа гражданина за коммунальные услуги не может превышать порог инфляции.
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