"У нас что, 30% инфляция?": Два региона России не выдержали роста цен. Протесты не стихают

Самый настоящий "тепловой бунт" наблюдается в Башкортостане и Татарстане, заметил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

Так, увеличение стоимости отопления в платёжках за декабрь в этих регионах для населения составило порядка 30%, что вызвало массовое недовольство жителей.

Протесты граждан не стихают - они выходят на митинги, высказывают свою позицию в соцсетях, выдвигают ультиматумы властям и коммунальщикам.

Кстати, правительство Башкирии уже вернуло в общей сложности 26 миллионов рублей жителям республики после перерасчёта квитанций за отопление. Проверка коммунальных платежей там в настоящее время продолжается.

Ситуацию в эфире программы прокомментировала сопредседатель комитета по ЖКХ Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы Елена Николаева.

Она указала на базовый федеральный закон, который сама проводила в 2014 году. Согласно ему, увеличение совокупного платежа гражданина за коммунальные услуги не может превышать порог инфляции.