"У нас было бы на 20 млн граждан больше": Жириновский оценил, сколько потеряла Россия из-за непринятого закона

Жириновский заявил, что, по его сведениям, в мучительных очередях на гражданство по всему миру стоят только русские люди. При этом он отметил, что практика других стран в этом плане совершенно противоположна. Так, немец по облегчённому порядку получит паспорт Германии, еврей - Израиля, поляк - Польши и т.д.

"А русские, оказывается, не имеют никакого права, чтобы получить хоть минимальную привилегию. Мы же не ограничиваем никого. Мы говорим: русским-то дайте побыстрее. Ибо они нуждаются. Они в мучительном процессе", - возмущается политик.

По его словам, в Думе уже двадцать лет не могут принять закон, по которому русские могли бы быстрее получить гражданство. "В нашем законе дурацком русский должен сдавать экзамен по русскому. Это же издевательство. Экзамен по истории. У меня был случай. Парень с Украины, русский. Так его завалили на экзамене по истории, задав вопрос: какова была сумма налога в средневековой Англии за трусость? Это же чудовищно. Это же и я не знаю", - рассказывает Жириновский.

По подсчётам Жириновского, если бы закон был принят в 2002 году, сейчас население России было бы больше на 20 млн человек. "То есть было бы уже 170 миллионов граждан! Каждый год могли принимать миллион-полтора. Люди хотят", - отметил он.

Жириновский также пояснил, что законопроект подразумевает процедуру упрощения по примеру Луганска и Донецка. "Мы отменяем пять лет проживания, отменяем получение разрешения на проживание в России, отменяем экзамен и даём срок три месяца. В течение трёх месяцев выдайте паспорт, и никаких там источников дохода, ничего. Три месяца прошло, получите паспорт, всё", - кратко описал он.