Торгующиеся за Курилы японцы окончательно признали своё поражение после того, как Москва разместила на островах новые танки Т-80БВ. Это стало ударом для многих жителей Страны восходящего солнца, которые впервые осознали, что Россия не уступит "северные территории".

Мнения читателей японского портала Kyodo News разделились. Одни начали делать воинственные заявления о необходимости обрести ядерное оружие, развернуть на Хоккайдо ракетные подразделения и изменить конституцию, которая запрещает Японии иметь армию (в Японии есть Силы самообороны, однако их мощь и область применения сильно ограничены).

Другие отметили, что Россия никогда не отдаст Курильские острова, поскольку в этом случае потеряет контроль над выходом в Охотское море, где находятся русские атомные подлодки, и откроет путь до Камчатки для своих врагов. Отметим, что сама Япония не позиционируется как враждебная для России страна, хотя с ней до сих пор нет мирного договора. Однако это государство является преданным союзником США и главным форпостом американских военных на Дальнем Востоке.

Третьи комментаторы осознали, что свой шанс вернуть Курилы путём переговоров японские власти окончательно упустили.

Раньше был шанс вернуть острова, но Япония его упустила, - считает Иппансимин.

Пользователь Оч в свою очередь отметил, что вести переговоры дальше - бессмысленное дело.