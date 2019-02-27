"У нас будет очень занятой день завтра": Трампа воодушевила встреча тет-а-тет с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп провел встречу тет-а-тет с председателем Северной Кореи Ким Чен Ыном и остался доволен разговором. "У нас будет очень занятой день завтра", — добавил он, имя в виду второй день вьетнамского саммита.

Так, хозяин Белого дома назвал разговор с маршалом Кимом "хорошим диалогом". Во время другого запланированного мероприятия первого дня саммита — ужина со своими северокорейским коллегой — президент Трамп также заявил об "особых" отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном.

В числе прочего президент США не исключает подписание по итогам второго дня саммита формальной декларации об окончании Корейской войны. Когда к нему был обращен соответствующий вопрос представителя прессы, Трамп сказал: "Посмотрим".

Планируются, что в ходе второго дня саммита Ким Чен Ын и Трамп проведут еще одну встречу один на один. На нее отводится 45 минут.

"У нас будет очень занятой день завтра <…> Будут разрешены многие вопросы", — сказал президент Дональд Трамп.