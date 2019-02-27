Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Руками "Правого сектора": Муж Поклонской рассказал, за что директор кр...
В Госдуме объяснили отказ Украины от участия в Евровидении-2019
«Локальный конфликт не исключён»: к чему может привести обострение ситуации на г...
Путин откроет в Иерусалиме памятник блокадникам
Главная / Политика

"У нас будет очень занятой день завтра": Трампа воодушевила встреча тет-а-тет с Ким Чен Ыном

27 февраля 2019, 21:24  •  49 • Политика
Президент США Дональд Трамп провел встречу тет-а-тет с председателем Северной Кореи Ким Чен Ыном и остался доволен разговором. "У нас будет очень занятой день завтра", — добавил он, имя в виду второй день вьетнамского саммита.
Так, хозяин Белого дома назвал разговор с маршалом Кимом "хорошим диалогом". Во время другого запланированного мероприятия первого дня саммита — ужина со своими северокорейским коллегой — президент Трамп также заявил об "особых" отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном.
В числе прочего президент США не исключает подписание по итогам второго дня саммита формальной декларации об окончании Корейской войны. Когда к нему был обращен соответствующий вопрос представителя прессы, Трамп сказал: "Посмотрим".
Планируются, что в ходе второго дня саммита Ким Чен Ын и Трамп проведут еще одну встречу один на один. На нее отводится 45 минут.
"У нас будет очень занятой день завтра <…> Будут разрешены многие вопросы", — сказал президент Дональд Трамп.
pic.twitter.com/t6egb4Neir
— The White House (@WhiteHouse) 27 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
27 февраля 2019, 21:24
Киев отказался объявить перемирие в Донбассе за три недели до выборов президента Украины
27 февраля 2019, 05:09
Бутиной могут позволить вернуться в Россию уже в апреле — адвокат
26 февраля 2019, 22:39
Небензя призывает спасти людей из злополучного лагеря "Рукбан" в Сирии
Загрузка...
27 февраля 2019, 14:54
"Немцов должен был стать Путиным", или Как сон Собчака помог либералам создать легенду из ничего
26 февраля 2019, 22:39
Нетаньяху через Путина попытается надавить на Иран
26 февраля 2019, 22:39
"Чтобы легче было осуществить захваты": СБУ проводит обыски в фирме, охраняющей храмы Украинской Церкви
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей&q...
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся &quo...
27 февраля 2019, 11:39
Политолог рассказал, почему российские ракеты не стреляют по самолетам Израиля, бомбя...
27 февраля 2019, 05:09
В США уверены, что Путин превратит их в радиоактивный пепел - СМИ
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают США – источник
24 февраля 2019, 12:09
Как борец с «российской пропагандой» в США попалась на плагиате
23 февраля 2019, 23:09
"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России
22 февраля 2019, 17:54
Порошенко оставили без второго тура: Лидер "Батькивщины" деморализовала президента
23 февраля 2019, 18:09
"Кто не с нами - тот под нами": Минобороны выпустило эксклюзивные открытки к 23 февраля
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей"
25 февраля 2019, 01:09
«Дни Мадуро сочтены»: США готовят военную операцию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.