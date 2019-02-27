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"У нас будет очень занятой день завтра": Трампа воодушевила встреча тет-а-тет с Ким Чен Ыном
27 февраля 2019, 21:24 • 49 • Политика
Президент США Дональд Трамп провел встречу тет-а-тет с председателем Северной Кореи Ким Чен Ыном и остался доволен разговором. "У нас будет очень занятой день завтра", — добавил он, имя в виду второй день вьетнамского саммита.
Так, хозяин Белого дома назвал разговор с маршалом Кимом "хорошим диалогом". Во время другого запланированного мероприятия первого дня саммита — ужина со своими северокорейским коллегой — президент Трамп также заявил об "особых" отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном.
В числе прочего президент США не исключает подписание по итогам второго дня саммита формальной декларации об окончании Корейской войны. Когда к нему был обращен соответствующий вопрос представителя прессы, Трамп сказал: "Посмотрим".
Планируются, что в ходе второго дня саммита Ким Чен Ын и Трамп проведут еще одну встречу один на один. На нее отводится 45 минут.
"У нас будет очень занятой день завтра <…> Будут разрешены многие вопросы", — сказал президент Дональд Трамп.
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