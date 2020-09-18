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"У нас большой опыт по сбору улик! Мы собирали зелёнку!": Витязеву умилило признание Соболь
18 сентября 2020, 01:45 • 35 • Политика
Журналистку Юлию Витязеву умилило признание Любови Соболь, которая рассказала о готовности сотрудников ФБК расследовать "отравление" Навального. Юрист фонда подчеркнула: "У нас большой опыт по сбору улик! Мы собирали зелёнку!"
Так Соболь прокомментировала скандал с российским блогером. Она напомнила, как однажды оппозиционера облили зелёнкой, а его сторонники не поленились собрать все "улики".
Витязева коротко и иронично прокомментировала это признание: "Занавес".
Скриншот: Telegram/Юлия Витязева
Она также привела цитату руководителя отдела расследований ФБК Георгия Албурова. Он заявил, что сотрудники фонда нашли бутылку, из которой пил Навальный перед вылетом из Томска. По его словам, она "здорово локализовала место, где было отравление". Албуров также добавил, что без участия сторонников Навального в России "никто бы ничего не нашёл".
Скриншот:Telegram/Юлия Витязева
Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отравлении Навального веществом "Новичок". По словам представителей немецкого правительства, эту информацию якобы подтвердили три независимые европейские лаборатории. Однако омские медики, которые первыми осматривали Навального, никаких отравляющих веществ не нашли. А создатель "Новичка" заявил, что у блогера не было характерных симптомов.
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