"У нас большой опыт по сбору улик! Мы собирали зелёнку!": Витязеву умилило признание Соболь

Так Соболь прокомментировала скандал с российским блогером. Она напомнила, как однажды оппозиционера облили зелёнкой, а его сторонники не поленились собрать все "улики".

У нашей команды большой опыт по сбору улик! Когда в Навального плеснули зелёнкой, нам пришлось собирать это химическое вещество, - заявила она.

Витязева коротко и иронично прокомментировала это признание: "Занавес".

Скриншот: Telegram/Юлия Витязева

Она также привела цитату руководителя отдела расследований ФБК Георгия Албурова. Он заявил, что сотрудники фонда нашли бутылку, из которой пил Навальный перед вылетом из Томска. По его словам, она "здорово локализовала место, где было отравление". Албуров также добавил, что без участия сторонников Навального в России "никто бы ничего не нашёл".

Скриншот:Telegram/Юлия Витязева

Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отравлении Навального веществом "Новичок". По словам представителей немецкого правительства, эту информацию якобы подтвердили три независимые европейские лаборатории. Однако омские медики, которые первыми осматривали Навального, никаких отравляющих веществ не нашли. А создатель "Новичка" заявил, что у блогера не было характерных симптомов.