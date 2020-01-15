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"У многих появляется соблазн съехать с темы. Не надо": Путин дал чёткий сигнал чиновникам, встав на защиту учителей
15 января 2020, 15:54 • 124 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию, говоря о мерах поддержки учителей, подчеркнул, что майские указы должны исполняться в обязательном порядке. Чёткий сигнал губернаторам был дан. "У многих появляется соблазн съехать с темы. Не надо", - сказал президент.
В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин большое внимание уделил решению проблем образования. В том числе говорил о развитии инфраструктуры - не только о строительстве школ, но и, например, организации питания детей. Школьники с 1 по 4 класс до 2023 года должны быть обеспечены горячим питанием во всех регионах России.
Для учителей тоже предусмотрены свои меры поддержки.
"Каждодневная работа, связанная с обучением детей, - это огромная ответственность. Считаю необходимым с 1 сентября ввести доплату классным руководителям в размере не менее 5000 рублей за счёт средств федерального бюджета. Здесь тоже много споров, это же обязанность регионов, но всё-таки что такое классный руководитель? Это воспитатель. И всё-таки это федеральная функция. При этом все действующие выплаты классным руководителям должны быть сохранены. Я обязательно проверю", - сказал Путин.
Говоря о соблюдении майских указов, Путин добавил, что не зря заостряет внимание на теме их исполнения и роли регионов.
"Если не держать вопрос на контроле, то у многих появляется соблазн съехать с темы. Не надо этого делать".
Достойно должен оплачиваться труд людей, которые работают в важнейших сферах для России.
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