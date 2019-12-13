"У МИД Украины одна задача?": Поклонская высмеяла слежку украинцев за крымчанами

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о встрече сербских депутатов с представителями Крыма. Украинские СМИ заявили, что "глубоко обеспокоены визитом представителей оккупационной администрации в Белград" в начале декабря 2019 года. Дипломаты Украины расценили это как "недружелюбный акт" и даже нарушение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Поклонская посмеялась над столь яркой реакцией. Депутат усомнилась, что украинские дипломаты вообще выполняют какую-либо полезную работу.

"Похоже, у МИД Украины одна задача - отслеживать, куда едут крымчане. А потом рассылать в эти страны гневные письма - пустые и никому не нужные. Серьёзно? И вам за это выписывают зарплату? Может, пора заняться реальной работой, а не штамповать бумажки?", - написала Поклонская в своём Telegram-канале.

Интересно, что Сербия официально не признаёт российский статус Республики Крым. До этого Наталья Поклонская давала объяснение такой "молчаливой позиции", занятой Белградом. По её словам, "это результат внешнего воздействия". Поклонская отметила, что сами сербы к крымчанам относятся положительно и с теплотой. Однако и эта балканская страна, как и ряд других стран Европы, не может признать Крым российским из-за "внешнего воздействия".