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"У меня волосы дыбом вставали": Немцы повторили американскую страшилку о "русском Чернобыле"

31 августа 2019, 02:24  •  26 • В мире
Журналисты немецкого издания "Шпигель" после вбросов российских либеральных СМИ о "напуганных радиацией" медиках попытались выяснить, что в действительности произошло с пострадавшими. Впрочем, их разбор оказался едва ли не точной копией основанного на анонимных источниках рассказа "Медузы" о ЧП. В частности, они приводят комментарий не работавшего в тот день в клинике работника, без зазрения допуская такие громкие сравнения о произошедшем, как "русский Чернобыль". "У меня волосы дыбом вставали, когда свидетели рассказывали об этом. Можно подумать, что после Чернобыля совершенно ничего не изменилось", - заявил респондент немецкого издания.
Немецкое издание "Шпигель", по всей видимости, решило повторить американскую страшилку о "русском Чернобыле" на сей раз на европейской аудитории, если раньше подобными вбросами кипела либеральна пресса и американские СМИ, то ныне эстафету переняли и немцы.
Так, в публикации под названием "Дозиметристка тут же выбежала вон, когда увидела результаты замеров" авторы едва ли не точь-в-точь повторяют изложение анонимных источников из архангельской областной больницы, ранее опубликованное в "Медузе".
Здесь представитель больницы, также скрыв свое имя, признается, что не работал восьмого августа в больнице. А обо всем узнал от коллег лишь в понедельник – то есть через три дня.
По версии респондента, медиков не предупредили о возможном радиационном облучении, которое они могли получить от пострадавших.
При этом тут же в тексте говорится, что в операционную почему-то пришла дозиметристка, которая измерила радиационный фон, а затем в страхе выбежала. Впоследствии, рассказал медик, двое пострадавших скончались.
"После операций пациентов должны были переправить в Москву. Двое из них умерли еще по дороге в аэропорт — причем от последствий облучения, а не от других повреждений. Я сам опрашивал их лечащих врачей", - добавляет веса своим словам респондент и безапелляционно утверждает, будто пострадавшие скончались от острой лучевой болезни.
В публикации немецкого СМИ не обошлось и без оговорки о российских спецслужбах, которые якобы скрыли информацию о радиации и вообще "принудили" медперсонал подписать документы о неразглашении.
Также интервьюер отметил, что медики ропщут, опасаясь за последствия от возможного косвенного облучения. После эмоций представитель больницы и вовсе сравнивает случившееся с Чернобылем. Уж что-что, а это точно должно заинтересовать иностранного читателя, и вероятно потому журналисты "Шпигель" таким ярким сравнением и завершили публикацию.
"Обращение с врачами точно такое же, как было в Чернобыле. У меня волосы дыбом вставали, когда свидетели рассказывали об этом. Можно подумать, что после Чернобыля совершенно ничего не изменилось", - говорится в материале.

Версии

Пока немецкая пресса пугает своих читателей страшилками о втором Чернобыле, их американские коллеги развивают версии, что именно могло произойти в начале августа под Нёноксой. В частности, накануне американский CNBC со ссылкой на данные разведки сообщил, что взрыв произошел не при испытаниях ракеты.
Но новым домыслам американцев, Россия не проводила испытаний и запусков, ЧП произошло во время миссии по подъему ядерной ракеты. Сам взрыв, утверждает телеканал со ссылкой на источники, произошел даже не в самой ракете, а на одном из судов, участвовавших в операции.
Стоит напомнить, что и.о. постпреда России при международных организациях Алексей Карпов ранее в Вене заявлял, что авария под Северодвинском не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям. Как отмечал дипломат, проводимые военными испытания связаны с разработкой вооружения, начатого после того, как США вышли из Договора об ограничении систем ПРО в 2002 году.

Радиация

По новой версии от CNBC, выброс радиации под Северодвинском все же был. При этом, констатировали американцы, данных о потенциальной угрозе здоровью людей или окружающей среде нет.
В то же время, пока источники иностранных СМИ путаются в домыслах и версиях, нельзя не вспомнить показательное опровержение норвежской стороны. В частности, норвежский сейсмологический центр 23 августа распространил сообщение о том, что на морской платформе под Нёноксой 8 августа произошло два взрыва.
В первоначальном сообщении NORSAR указывалось, что свой вывод специалисты организации сделали на основе сейсмических и инфразвуковых данных. Якобы было установлено, что в тот день произошло два взрыва, первый из которых прогремел в 09:00. При этом специалисты центра отмечают, что станция в Норвегии не зафиксировала увеличения радиоактивного материала.
Правда, после такого яркого заявления весь эпатаж норвежской стороны о радиации и взрывах спал. А причиной тому стала допущенная ошибка, указывающая на уровень компетенции западных аналитиков.
Всего через сутки после своего голословного заявления норвежцы сообщили, что второй взрыв произошел даже не в России, а в Финляндии.
Напомним, 8 августа в районе Северодвинска произошел пожар с последующим взрывом. Как пояснили в Минобороны, ЧП связано с испытаниями жидкостной реактивной двигательной установки.

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