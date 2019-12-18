"У меня уже есть договоры": Фото с Путиным используют как агитацию на выборах в Хорватии

В преддверии президентских выборов в Хорватии нынешняя глава государства Колинда Грабар-Китарович агитирует голосовать за неё при помощи фото с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает медиаэксперт Дмитрий Смирнов.

Он опубликовал видеоролик, в котором президент Хорватии выступает с предвыборной речью на фоне фотографии с российским лидером. При этом Грабар-Китарович намекает на некие договоры и обещает хорватам обучение за границей и высокие зарплаты.

"У меня уже есть договоры с некоторыми странами, что хорваты поедут на обучение за границу, и вернутся в Хорватию, и будут получать 8 тысяч евро", - говорит она с трибуны с огромным фото с Путиным за спиной. "Колинда Грабар-Китарович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным", - комментирует Дмитрий Смирнов. "И не прогадает. Путин - надёжный, решительный, смелый, грамотный человек", - отмечает Ольга Башкова @2da3527cabfd4b8.

Напомним, что первый тур президентских выборов в Хорватии должен состояться уже 22 декабря. Второй тур, если он понадобится, пройдёт 5 января.

Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175