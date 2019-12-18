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"У меня уже есть договоры": Фото с Путиным используют как агитацию на выборах в Хорватии
18 декабря 2019, 08:39 • 62 • Политика
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович агитирует переизбрать её на новый срок с помощью фотографий с главой России Владимиром Путиным. "У меня уже есть договоры с некоторыми странами, что хорваты поедут на обучение за границу, и вернутся в Хорватию, и будут получать 8 тысяч евро", - заявила она на фоне фото с российским лидером.
В преддверии президентских выборов в Хорватии нынешняя глава государства Колинда Грабар-Китарович агитирует голосовать за неё при помощи фото с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
Он опубликовал видеоролик, в котором президент Хорватии выступает с предвыборной речью на фоне фотографии с российским лидером. При этом Грабар-Китарович намекает на некие договоры и обещает хорватам обучение за границей и высокие зарплаты.
Напомним, что первый тур президентских выборов в Хорватии должен состояться уже 22 декабря. Второй тур, если он понадобится, пройдёт 5 января.
Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175
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