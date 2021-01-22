Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – го...
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую прав...
Главная / Политика

"У меня остались сутки": Вступившая в перепалку с боевиком ВСУ блогерша просит защиты у Авакова

22 января 2021, 12:10  •  259 • Политика
Вступившая в перепалку с украинским офицером Анатолием Штефаном украинская блогерша di.rubens попросила защиты у главы МВД Арсена Авакова. "У меня остались сутки", - сказала она, сославшись на поступающие угрозы.
Напомним, скандал между блогершей и боевиком разгорелся после того, как Штефан прокомментировал видео, где di.rubens в беседе с другим блогером между США, Украиной и Россией выбрала нашу страну. При этом критерий отбора страны остался за кадром.
"Вот тебе и патриотическое воспитание", - заявил Штефан и назвал поступок блогерши "постыдным". Следом традиционно подключились и украинские "патриоты", которые попытались запугать девушку. Однако та за словом в карман не полезла и назвала Штефана "провокатором и мошенником", который "воюет против мирного населения". Она тут же предупредила его об иске за травлю, уголовном деле и разбирательстве в Минобороны.
Сегодня стало известно о том, что девушка попросила защиты у главы МВД Украины Арсена Авакова.
"Я прошу вашей защиты", - сказала она.
Девушка уточнила, что с момента конфликта с боевиком ВСУ она получает шквал ненависти и угроз физической расправой. Такие же угрозы получают и её родные.
"А сегодня меня предупредили о том, что у меня остались сутки", - сказала она.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



259
Источник
Похожие новости
22 января 2021, 01:10
"У нас что, 30% инфляция?": Два региона России не выдержали роста цен. Протесты не стихают
22 января 2021, 04:50
Военный эксперт назвал смертельную ошибку США: "Атака "Посейдонов" будет скрытной и внезапной"
22 января 2021, 01:10
"Бог есть?", "Чей Крым?": Новым депутатам Госдумы предстоит народный отбор
22 января 2021, 08:30
"Добрая воля была нарушена": Албания высылает дипломата России из-за COVID-19?
22 января 2021, 01:10
Из посла в генералы: Путин назначил Бабича замглавой ФСВТС
22 января 2021, 01:10
Пашинян пригрел экс-министра из "соровского гнезда"
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 января 2021, 01:10
"У нас что, 30% инфляция?": Два региона России не выдержали роста цен. Прот...
22 января 2021, 04:50
Военный эксперт назвал смертельную ошибку США: "Атака "Посейдонов" буд...
22 января 2021, 09:25
«Вата подняла голову! Без вмешательства Байдена нас перережут» – экс-боевик АТО
22 января 2021, 01:10
"Бог есть?", "Чей Крым?": Новым депутатам Госдумы предстоит народ...
22 января 2021, 08:30
"Добрая воля была нарушена": Албания высылает дипломата России из-за COVID-...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2021, 07:00
"Это будет дорого стоить всей Армении": Эксперт раскрыл новую интригу Пашиняна
16 января 2021, 10:25
Выстрелил себе в грудь дважды?! Америка начала убивать
21 января 2021, 16:00
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
16 января 2021, 08:35
"Начнётся гражданская война": Политолог сказал, что станет последней каплей для народа в пандемию
18 января 2021, 22:55
ВСУ напуганы: Украинскую армию призвали объявить войну России
19 января 2021, 14:30
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – государственная тайна?
19 января 2021, 04:25
У депутатов отобрали бюджетную "кормушку". В Петербурге бунт?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.