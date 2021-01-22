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"У меня остались сутки": Вступившая в перепалку с боевиком ВСУ блогерша просит защиты у Авакова
22 января 2021, 12:10 • 259 • Политика
Вступившая в перепалку с украинским офицером Анатолием Штефаном украинская блогерша di.rubens попросила защиты у главы МВД Арсена Авакова. "У меня остались сутки", - сказала она, сославшись на поступающие угрозы.
Напомним, скандал между блогершей и боевиком разгорелся после того, как Штефан прокомментировал видео, где di.rubens в беседе с другим блогером между США, Украиной и Россией выбрала нашу страну. При этом критерий отбора страны остался за кадром.
"Вот тебе и патриотическое воспитание", - заявил Штефан и назвал поступок блогерши "постыдным". Следом традиционно подключились и украинские "патриоты", которые попытались запугать девушку. Однако та за словом в карман не полезла и назвала Штефана "провокатором и мошенником", который "воюет против мирного населения". Она тут же предупредила его об иске за травлю, уголовном деле и разбирательстве в Минобороны.
Сегодня стало известно о том, что девушка попросила защиты у главы МВД Украины Арсена Авакова.
"Я прошу вашей защиты", - сказала она.
Девушка уточнила, что с момента конфликта с боевиком ВСУ она получает шквал ненависти и угроз физической расправой. Такие же угрозы получают и её родные.
"А сегодня меня предупредили о том, что у меня остались сутки", - сказала она.
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