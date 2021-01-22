"У меня остались сутки": Вступившая в перепалку с боевиком ВСУ блогерша просит защиты у Авакова

Напомним, скандал между блогершей и боевиком разгорелся после того, как Штефан прокомментировал видео, где di.rubens в беседе с другим блогером между США, Украиной и Россией выбрала нашу страну. При этом критерий отбора страны остался за кадром.

"Вот тебе и патриотическое воспитание", - заявил Штефан и назвал поступок блогерши "постыдным". Следом традиционно подключились и украинские "патриоты", которые попытались запугать девушку. Однако та за словом в карман не полезла и назвала Штефана "провокатором и мошенником", который "воюет против мирного населения". Она тут же предупредила его об иске за травлю, уголовном деле и разбирательстве в Минобороны.

Сегодня стало известно о том, что девушка попросила защиты у главы МВД Украины Арсена Авакова.

"Я прошу вашей защиты", - сказала она.

Девушка уточнила, что с момента конфликта с боевиком ВСУ она получает шквал ненависти и угроз физической расправой. Такие же угрозы получают и её родные.

"А сегодня меня предупредили о том, что у меня остались сутки", - сказала она.