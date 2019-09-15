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"У меня нет слов, кроме...": Писатель Быков помечтал о Дуде-президенте. Соловьев и Гаспарян оценили

15 сентября 2019, 03:09  •  37 • Политика
Писатель Дмитрий Быков заявил, что был бы счастлив, если бы блогер Дудь стал президентом России. "У меня нет слов, кроме очень грубых", - прокомментировал политолог Армен Гаспарян. Телеведущий Владимир Соловьев был более многословен.
Российский писатель Дмитрий Быков признался в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что был бы счастлив, если бы видеоблогер Юрий Дудь стал президентом России, так как он якобы является "голосом поколения". Данные слова прокомментировали политолог и публицист Армен Гаспарян и телеведущий Владимир Соловьев.
Первый был не очень многословен. Политолог отметил, что у него нет слов по поводу услышанного, за исключением нецензурных.
"У меня нет слов, кроме очень грубых, чтобы оценить эту идею", - написал Гаспарян в Twitter.
Владимир Соловьев был более многословен. Он считает, что подобные заявления вполне естественны для одряхлевшей интеллигенции и являются признанием её политической импотенции и интеллектуальной немощи.
"Отчаяние, разочарование и печальное осознание бессмысленности своего существования, что выражается в их постоянных поисках нового героя. Ведь это уже далеко не первая попытка. И не последняя. Не там ищут. Да и искать не умеют", - охарактеризовал ситуацию Соловьев у себя на tg-канале.

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