"У меня нет слов, кроме...": Писатель Быков помечтал о Дуде-президенте. Соловьев и Гаспарян оценили

Российский писатель Дмитрий Быков признался в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что был бы счастлив, если бы видеоблогер Юрий Дудь стал президентом России, так как он якобы является "голосом поколения". Данные слова прокомментировали политолог и публицист Армен Гаспарян и телеведущий Владимир Соловьев.

Первый был не очень многословен. Политолог отметил, что у него нет слов по поводу услышанного, за исключением нецензурных.

"У меня нет слов, кроме очень грубых, чтобы оценить эту идею", - написал Гаспарян в Twitter.

Владимир Соловьев был более многословен. Он считает, что подобные заявления вполне естественны для одряхлевшей интеллигенции и являются признанием её политической импотенции и интеллектуальной немощи.