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"У меня нет слов, кроме...": Писатель Быков помечтал о Дуде-президенте. Соловьев и Гаспарян оценили
15 сентября 2019, 03:09 • 37 • Политика
Писатель Дмитрий Быков заявил, что был бы счастлив, если бы блогер Дудь стал президентом России. "У меня нет слов, кроме очень грубых", - прокомментировал политолог Армен Гаспарян. Телеведущий Владимир Соловьев был более многословен.
Российский писатель Дмитрий Быков признался в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что был бы счастлив, если бы видеоблогер Юрий Дудь стал президентом России, так как он якобы является "голосом поколения". Данные слова прокомментировали политолог и публицист Армен Гаспарян и телеведущий Владимир Соловьев.
Первый был не очень многословен. Политолог отметил, что у него нет слов по поводу услышанного, за исключением нецензурных.
Владимир Соловьев был более многословен. Он считает, что подобные заявления вполне естественны для одряхлевшей интеллигенции и являются признанием её политической импотенции и интеллектуальной немощи.
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