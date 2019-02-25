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"У меня нет никаких комментариев по этому поводу": Серебряков отказался пояснить слова о развязывании войн Россией
25 февраля 2019, 01:09 • 63 • Политика
Актёр Алексей Серебряков отказался пояснить свои слова о развязывании войн Россией. "У меня нет никаких комментариев по этому поводу", - отметил он дозвонившемуся до него журналисту.
Как отмечает последний, данная ремарка была сделана вежливым тоном и без какого-либо видимого раздражения.
Напомним, ранее появилась информация о том, что уехавший в Канаду актёр заявил, что за последние несколько десятилетий наша страна развязала сразу несколько войн. Так, в качестве примеров он сослался на конфликты в Грузии, Чечне и даже в африканских государствах.
Ремарка Серебрякова создала небывалый резонанс в российском информационном пространстве. С критикой слов актёра выступили как политики и общественные деятели, так и многие представители экспертного сообщества и простые граждане.
Сам он, впрочем, в дискуссии по данному вопросу, как кажется, участвовать не желает.
"У меня нет никаких комментариев по этому поводу", - заявил Алексей Серебряков.
Его слова приводит "Комсомольская правда".
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