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"У меня козырей хватает": Амнуэль назвал причиной спора с Соловьёвым "советские учебники"

18 января 2020, 18:39  •  81 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне. Общественник Григорий Амнуэль рассказал в интервью, в чём не сошёлся с ведущим. "У меня козырей хватает. Потому что я историю учил не по советским учебникам", - заявил он.
Российский телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире своей авторской программы вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем. В интервью, данному Царьграду, Амнуэль рассказал, в чём не сошёлся с ведущим.
По словам советского и российского режиссёра, сценариста, общественного деятеля и политика, причиной спора с телеведущим стали расхождения в исторических знаниях, а также оценках исторических событий. Амнуэль отметил, что если учить историю по советским учебникам, то она будет сильно отличаться от "общепринятой".
"Вот в этом есть главный камень преткновения", - сказал Григорий Амнуэль в интервью Царьграду.
Другая причина, отмечает общественный деятель, заключается в том, что у него с телеведущим разные взгляды на то, чем являлся Советский Союз. Для Соловьёва, по мнению Амнуэля, СССР был почти идеальной страной, в то время как он считает Советский Союз страной позора.
И последний момент, объяснил общественник, заключается в полном расхождении с Соловьёвым по поводу того, какую дату считать концом Второй мировой войны. При этом Амнуэль уверен, что правда именно на его стороне.
"У меня козырей хватает. Потому что я историю учил не по советским учебникам", - подытожил он.

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