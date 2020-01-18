"У меня козырей хватает": Амнуэль назвал причиной спора с Соловьёвым "советские учебники"

Российский телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире своей авторской программы вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем. В интервью, данному Царьграду, Амнуэль рассказал, в чём не сошёлся с ведущим.

По словам советского и российского режиссёра, сценариста, общественного деятеля и политика, причиной спора с телеведущим стали расхождения в исторических знаниях, а также оценках исторических событий. Амнуэль отметил, что если учить историю по советским учебникам, то она будет сильно отличаться от "общепринятой".

"Вот в этом есть главный камень преткновения", - сказал Григорий Амнуэль в интервью Царьграду.

Другая причина, отмечает общественный деятель, заключается в том, что у него с телеведущим разные взгляды на то, чем являлся Советский Союз. Для Соловьёва, по мнению Амнуэля, СССР был почти идеальной страной, в то время как он считает Советский Союз страной позора.

И последний момент, объяснил общественник, заключается в полном расхождении с Соловьёвым по поводу того, какую дату считать концом Второй мировой войны. При этом Амнуэль уверен, что правда именно на его стороне.