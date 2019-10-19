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"У меня есть все основания": Медведчук назвал премьера Украины и его команду дилетантами
19 октября 2019, 15:54 • 25 • Политика
Политик Виктор Медведчук резко высказался о своих коллегах в правительстве Украины. В частности, по его словам, премьер Незалежной Алексей Гончарук и все его министры - команда дилетантов. При этом Медведчук подчеркнул, что у него есть все основания делать такие заявления.
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук нелестно высказался в адрес главы правительства Украины Алексея Гончарука. По словам Медведчука, премьер и все его министры - просто команда дилетантов.
"Я хочу сказать, что правительство в целом и господин Гончарук как премьер-министр Украины - это команда дилетантов", - цитирует политика телеканал "112 Украина".
При этом Медведчук подчеркнул, что имеет все основания, а также достаточно аргументов, чтобы делать подобные заявления.
Ранее результаты опроса на Украине показали, что уровень одобрения деятельности Гончарука снизился с 17% до 10%.
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