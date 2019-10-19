"У меня есть все основания": Медведчук назвал премьера Украины и его команду дилетантами

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук нелестно высказался в адрес главы правительства Украины Алексея Гончарука. По словам Медведчука, премьер и все его министры - просто команда дилетантов.

"Я хочу сказать, что правительство в целом и господин Гончарук как премьер-министр Украины - это команда дилетантов", - цитирует политика телеканал "112 Украина".

При этом Медведчук подчеркнул, что имеет все основания, а также достаточно аргументов, чтобы делать подобные заявления.

Ранее результаты опроса на Украине показали, что уровень одобрения деятельности Гончарука снизился с 17% до 10%.