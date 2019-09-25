"У меня есть сын": Зеленский объяснил, почему Трамп не сможет "давить на него"

Украинский лидер в беседе с журналистами разоткровенничался и рассказал, оказывает ли на него давление американский коллега Дональд Трамп. Владимир Зеленский заявил, что никто не может подвергнуть его какому-либо прессингу. А все потому, что тот – "лидер независимой Украины".

По словам Владимира Зеленского, в его жизни есть только один человек, который "может на него давить".

"У меня есть сын, и только он может давить на меня, - пояснил он. - Ему шесть лет".

Украинский лидер прокомментировал вопрос журналистов о "давлении" Трампа во время телефонного разговора. В ходе переговоров глава Белого дома якобы потребовал начать расследование против кандидата в президенты США Джо Байдена. Демократы считают это "нарушением целостности выборов".