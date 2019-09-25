|
"У меня есть сын": Зеленский объяснил, почему Трамп не сможет "давить на него"
25 сентября 2019, 13:24 • 66 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, давил ли на него американский лидер Дональд Трамп. В частности, по словам Зеленского, никто не может оказать на президента "независимой Украины" давление. "У меня есть сын", - отметил он, добавив, что только ему можно влиять на отца.
Украинский лидер в беседе с журналистами разоткровенничался и рассказал, оказывает ли на него давление американский коллега Дональд Трамп. Владимир Зеленский заявил, что никто не может подвергнуть его какому-либо прессингу. А все потому, что тот – "лидер независимой Украины".
По словам Владимира Зеленского, в его жизни есть только один человек, который "может на него давить".
"У меня есть сын, и только он может давить на меня, - пояснил он. - Ему шесть лет".
Украинский лидер прокомментировал вопрос журналистов о "давлении" Трампа во время телефонного разговора. В ходе переговоров глава Белого дома якобы потребовал начать расследование против кандидата в президенты США Джо Байдена. Демократы считают это "нарушением целостности выборов".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 сентября 2019, 18:24
|
18 сентября 2019, 15:39
|
19 сентября 2019, 17:24
|
21 сентября 2019, 18:24
|
20 сентября 2019, 16:24
|
24 сентября 2019, 14:39
|
19 сентября 2019, 14:24