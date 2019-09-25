Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова преподала Госдепу урок "серьезного отношения к своим обязательства...
"Вполне деловой разговор": Лавров встретился с Зеленским на полях Гена...
"Если мы начнем копать правду": Украинский экс-министр раскрыл способ ...
Немецкий политик призвал начать снимать санкции с России до 2021 года
Главная / Политика

"У меня есть сын": Зеленский объяснил, почему Трамп не сможет "давить на него"

25 сентября 2019, 13:24  •  66 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, давил ли на него американский лидер Дональд Трамп. В частности, по словам Зеленского, никто не может оказать на президента "независимой Украины" давление. "У меня есть сын", - отметил он, добавив, что только ему можно влиять на отца.
Украинский лидер в беседе с журналистами разоткровенничался и рассказал, оказывает ли на него давление американский коллега Дональд Трамп. Владимир Зеленский заявил, что никто не может подвергнуть его какому-либо прессингу. А все потому, что тот – "лидер независимой Украины".
По словам Владимира Зеленского, в его жизни есть только один человек, который "может на него давить".
"У меня есть сын, и только он может давить на меня, - пояснил он. - Ему шесть лет".
Украинский лидер прокомментировал вопрос журналистов о "давлении" Трампа во время телефонного разговора. В ходе переговоров глава Белого дома якобы потребовал начать расследование против кандидата в президенты США Джо Байдена. Демократы считают это "нарушением целостности выборов".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
25 сентября 2019, 03:39
Грузия пожаловалась на Россию из-за "незаконного полета" над границей
24 сентября 2019, 21:09
ЕС обвинил Иран в атаке на Саудовскую Аравию: Кому выгодно и что будет дальше
25 сентября 2019, 03:39
В Госдуме назвали невыдачу виз делегации ГА ООН вмешательством в дела России
25 сентября 2019, 00:24
Госкорпорация оказалась НКО и нанимает за наши деньги американца для вымаливания санкционной вольной у США – Пронько
25 сентября 2019, 00:24
"Неопытный свидетель и невольный фигурант": Зеленский загнал себя в ловушку в США?
25 сентября 2019, 13:24
Секретное послание Путина странам НАТО разобрали на цитаты. Какой цугцванг подготовили США?
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2019, 06:54
"Это нонсенс": Резонный мораторий Путина на РСМД наткнулся на стену непоним...
25 сентября 2019, 10:09
"Лолита экоактивизма" - это сенсация". Холмогоров задал неудобный вопр...
25 сентября 2019, 03:39
Берлин учуял изменения: Эксперт о выдаче немецких виз гражданам России из Донбасса
25 сентября 2019, 06:54
Почему саудиты сами разбомбили свои НПЗ и порт?
25 сентября 2019, 03:39
"Если б взгляд убивал – он был бы мертв": 16-летнюю шведку в ООН скривило о...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2019, 18:24
С-400 вызвали неожиданные трудности в Турции. Сроки ввода сдвинуты на 2020 год
18 сентября 2019, 15:39
"Ради жизни граждан": Киев заявил о подготовке к отводу сил, но с одним условием
19 сентября 2019, 17:24
Новак подводит итоги переговоров с Украиной и ЕС по газу
21 сентября 2019, 18:24
Колоссальные резервы. Россия скинула долговую «удавку»
20 сентября 2019, 16:24
"Захватить Калининград и обменять его на Крым": Военный эксперт раскрыл назревший план США
24 сентября 2019, 14:39
"Крик, который был в студии, это ещё не всё": Амнуэль рассказал о том, что произошло у Соловьева вне эфира
19 сентября 2019, 14:24
"Я в восхищении": США лучше всех прорекламировали русские С-300 и С-400 - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.