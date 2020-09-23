Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
Ватники закупают оружие... Думаете, речь о России? Хазин всех разочаровал
Главная / Политика

"У меня есть хорошая идея": Порошенко придумал, как сорвать перемирие в Донбассе

23 сентября 2020, 15:35  •  84 • Политика
Бывший президент Украины Пётр Порошенко придумал, как сорвать неустойчивое перемирие в Донбассе. Лидер партии войны рассказал о своей "хорошей идее".
Политик, который в настоящее время является депутатом Верховной рады и руководителем парламентской партии "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко"), готов оплачивать штрафы украинским военнослужащим за стрельбу без приказа.
У меня сейчас есть очень хорошая идея. Я обращусь к одному из объединений ветеранов и предложу, чтобы каждому военному, которого власти решатся оштрафовать, мы смогли компенсировать эту сумму, - отметил он.
Если Порошенко действительно возьмёт на себя оплату штрафов, то это станет хорошим стимулом для украинских силовиков нарушить режим прекращения огня и окончательно сорвать перемирие в Донбассе.
Скриншот: Telegram/Черговий ООС
Отметим, что Порошенко является одним из самых заметных лидеров так называемой партии войны - политической силы, выступающей за продолжение боевых действий в Донбассе, хотя именно он в своё время подписал Минские соглашения, которые требуют немедленного прекращения огня. На сегодняшний день Порошенко и подконтрольные ему националисты пытаются заблокировать любые шаги президента Украины Владимира Зеленского в сторону мира. Любое перемирие воспринимается ими как "капитуляция" и встречается акциями протеста.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в России"
23 сентября 2020, 01:50
"Это абсурдный фарс": Французская журналистка указала на три нестыковки в истории с Навальным
23 сентября 2020, 03:40
Испугались русского супероружия? России хотят "выкрутить руки" санкциями
23 сентября 2020, 12:50
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока"
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтова...
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёд...
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в...
23 сентября 2020, 01:50
"Это абсурдный фарс": Французская журналистка указала на три нестыковки в и...
23 сентября 2020, 03:40
Испугались русского супероружия? России хотят "выкрутить руки" санкциями
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской
20 сентября 2020, 02:20
Смотрят Малахова, сериалы и Соловьева. Как Западная Украина подсела на российское телевидение
19 сентября 2020, 21:45
"Внимательно рассмотрите фото": "Отравленный" Навальный озадачил посткоматозной исповедью
21 сентября 2020, 06:45
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
16 сентября 2020, 22:15
Москва сурово ответила президенту Эстонии на ее слова о "слабости" России
18 сентября 2020, 06:20
"Не пробыл в Германии и дня": Определён новый курс корабля для подачи труб "Северного потока - 2"
21 сентября 2020, 07:40
У России есть "козырь в рукаве", чтобы забрать Белоруссию и Украину: слово за "стихийным западником"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.