"У меня есть хорошая идея": Порошенко придумал, как сорвать перемирие в Донбассе

Политик, который в настоящее время является депутатом Верховной рады и руководителем парламентской партии "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко"), готов оплачивать штрафы украинским военнослужащим за стрельбу без приказа.

У меня сейчас есть очень хорошая идея. Я обращусь к одному из объединений ветеранов и предложу, чтобы каждому военному, которого власти решатся оштрафовать, мы смогли компенсировать эту сумму, - отметил он.

Если Порошенко действительно возьмёт на себя оплату штрафов, то это станет хорошим стимулом для украинских силовиков нарушить режим прекращения огня и окончательно сорвать перемирие в Донбассе.

Скриншот: Telegram/Черговий ООС

Отметим, что Порошенко является одним из самых заметных лидеров так называемой партии войны - политической силы, выступающей за продолжение боевых действий в Донбассе, хотя именно он в своё время подписал Минские соглашения, которые требуют немедленного прекращения огня. На сегодняшний день Порошенко и подконтрольные ему националисты пытаются заблокировать любые шаги президента Украины Владимира Зеленского в сторону мира. Любое перемирие воспринимается ими как "капитуляция" и встречается акциями протеста.