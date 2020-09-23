|
"У меня есть хорошая идея": Порошенко придумал, как сорвать перемирие в Донбассе
23 сентября 2020, 15:35 • 84 • Политика
Бывший президент Украины Пётр Порошенко придумал, как сорвать неустойчивое перемирие в Донбассе. Лидер партии войны рассказал о своей "хорошей идее".
Политик, который в настоящее время является депутатом Верховной рады и руководителем парламентской партии "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко"), готов оплачивать штрафы украинским военнослужащим за стрельбу без приказа.
Если Порошенко действительно возьмёт на себя оплату штрафов, то это станет хорошим стимулом для украинских силовиков нарушить режим прекращения огня и окончательно сорвать перемирие в Донбассе.
Скриншот: Telegram/Черговий ООС
Отметим, что Порошенко является одним из самых заметных лидеров так называемой партии войны - политической силы, выступающей за продолжение боевых действий в Донбассе, хотя именно он в своё время подписал Минские соглашения, которые требуют немедленного прекращения огня. На сегодняшний день Порошенко и подконтрольные ему националисты пытаются заблокировать любые шаги президента Украины Владимира Зеленского в сторону мира. Любое перемирие воспринимается ими как "капитуляция" и встречается акциями протеста.
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 сентября 2020, 00:00
|
20 сентября 2020, 02:20
|
19 сентября 2020, 21:45
|
21 сентября 2020, 06:45
|
16 сентября 2020, 22:15
|
18 сентября 2020, 06:20
|
21 сентября 2020, 07:40