"У Лукашенко в руках было...": Соловьёв показал автомат президента Белоруссии

Ведущий Владимир Соловьёв сделал репост с Telegram-канала "Милитарист", в котором опубликовано видео с похожим на автомат президента Белоруссии Александра Лукашенко оружием.

"У Александра Лукашенко в руках сегодня было что-то вроде такого, только без боковых планок Вивера на цевье", - написано в посте.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что Лукашенко вновь появился в бронежилете и с автоматом перед своей резиденцией - дворцом Независимости в Минске.

Фото: Скриншот с Telegram-канала Владимира Соловьёва