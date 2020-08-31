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"У Лукашенко в руках было...": Соловьёв показал автомат президента Белоруссии
31 августа 2020, 08:25 • 143 • Политика
Российский телеведущий Владимир Соловьёв показал, какое оружие сегодня было в руках у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Журналист опубликовал фото в своём Telegram-канале.
Ведущий Владимир Соловьёв сделал репост с Telegram-канала "Милитарист", в котором опубликовано видео с похожим на автомат президента Белоруссии Александра Лукашенко оружием.
"У Александра Лукашенко в руках сегодня было что-то вроде такого, только без боковых планок Вивера на цевье", - написано в посте.
Ранее белорусские СМИ сообщили, что Лукашенко вновь появился в бронежилете и с автоматом перед своей резиденцией - дворцом Независимости в Минске.
Фото: Скриншот с Telegram-канала Владимира Соловьёва
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