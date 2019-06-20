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"У кого-то рано или поздно сдадут нервы": Востоковед предупредил о напряжении, накопившемся в Персидском заливе

20 июня 2019, 20:54  •  71 • Политика
Востоковед Андрей Онтиков предупредил о напряжении, накопившемся в Персидском заливе между США и Ираном. Это показал недавний инцидент со сбитым беспилотником. "У кого-то из сторон рано или поздно сдадут нервы", - считает эксперт.
Ранее о том, что у входа в Персидский залив был сбит американский беспилотник, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР). По данным РИА Новости, дрон летел, отключив все опознавательные датчики. Поэтому он был идентифицирован как нарушитель воздушного пространства Ирана.
Все это произошло в условиях крайней напряженности между восточной страной и Вашингтоном. Америка объявила, что ввела против Ирана санкции, а КСИР объявила террористической организацией.
В беседе с изданием Nation News востоковед Андрей Онтиков отметил, что Вашингтон продвигает агрессивную политику. При этом звучат заявления о ядерном оружии у Ирана на фоне молчания Международного агентства по атомной энергии. Хотя именно этот орган контролирует соблюдение ядерного соглашения.
"Американцы вышли из него, а теперь направляют военные силы в район Персидского залива", - констатирует Онтиков. Он отмечает, что США наращивают присутствие в этом районе, и последствия тамошних столкновений могут охватить весь регион. "У какой-то из сторон рано или поздно сдадут нервы", — считает он.

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