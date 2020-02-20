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"У Кличко достойная конкурентка": Говорящая по-английски Соболь опозорилась в ООН

20 февраля 2020, 20:24  •  161 • Политика
Говорящая по-английски Любовь Соболь опозорилась в ООН. Соратница Навального обещала на саммите по правам человека рассказать "всю правду о Путине", но её вряд ли кто-то понял. "У Виталика Кличко достойная конкурентка", - отметили в соцсетях.
Журналистка Юлия Витязева опубликовала в Twitter выступление Соболь в Женеве, чем повеселила своих подписчиков. Хотя некоторые ужаснулись английскому произношению представительницы "оппозиции".
На кадрах видно, как Соболь зачитывает текст, запинаясь и плохо выговаривая многие слова.
"Наконец-то у Виталика Кличко появилась достойная конкурентка! Интересно, с какого раза Люба выговорит слово "диджитализация"?" - пошутила Витязева, вспомнив, как мэр Киева в Давосе несколько раз пытался выговорить английское слово.
"Хоть бы текст заранее прочла, что ли", - отметила в комментариях Maxim Lenc Cat.
"Похоже, как ученик на уроке английского читает, едва изучив алфавит", - написал ZloyRobot.
"Нормально, для 3-го класса школы, урок английского - прочитать абзац. А она и не претендовала, что у неё есть образование. Либералу эта фигня не нужна", - добавил Коршун.
Ранее СМИ напомнили о биографии Соболь, которая никогда не занималась правозащитной деятельностью, но вдруг решила ехать на саммит по правам человека. Кроме того, из-за её призывов к несанкционированным митингам реальные сроки получили 11 человек. Она также манипулировала ложью - объявив голодовку, она продолжала питаться в кафе.

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