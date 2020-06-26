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"У Киева выбора нет": Четыре предсказания Примакова по Донбассу, которые сбылись

26 июня 2020, 18:00  •  193 • Политика
Бывший премьер-министр России Евгений Примаков перед смертью успел сделать несколько предсказаний о судьбе Донбасса, некоторые из них сбылись.
Первый и самый главный прогноз касался отказа России от прямого военного вмешательства. По мнению политика, у Кремля не было никаких планов "захватывать Донбасс", о чём писали украинские СМИ. Примаков был уверен, что Россия не будет вводить войска, так как в этом случае она бы сильно осложнила свои отношения с Западом. Кроме того, это бы вызвало серьёзные политические последствия для всей Европы.
"Может ли Россия ввести регулярные части? Отвечаю: категорически нет. Если бы такое случилось, это было бы выгодно США, которые использовали бы такую ситуацию, чтобы держать под собой Европу... целый век", - отметил Примаков, выступая в январе 2015 года.
Второе предсказание касалось статуса Донбасса. Примаков был уверен, что регион не станет выходить из состава Украины, а возьмёт курс на усиление автономии. Именно это в итоге было зафиксировано в Минских соглашениях, пишет "РИА Новости".
Третий прогноз заключался в том, что только прямой диалог между Киевом и неподконтрольными территориями может вывести ситуацию из тупика. Как показала история, Примаков и тут оказался прав. Украинские власти по-прежнему отказываются идти на прямой контакт с ДНР и ЛНР, считая руководство республик нелегитимным, в результате чего война продолжается уже седьмой год.
Четвёртый прогноз касался федерализации Украины. По мнению Примакова, только так можно было выйти из кризиса. Внук бывшего премьера, депутат Госдумы Евгений Примаков подчеркнул, что сегодня нет никаких альтернатив федерализации, хотя Украина по-прежнему настаивает на своём унитарном строе. Он подчеркнул, что у ДНР и ЛНР есть выбор, как обустроить свою жизнь. А вот "у Киева его нет".

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