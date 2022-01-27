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"У каждой ошибки есть ФИО": Телеведущий Попов объяснил, почему ляп с русским Харьковом не исправили

27 января 2022, 02:45  •  28 • Политика
Американский телеканал CNN показал кадры, где было чётко подписано "Харьков, Россия". Евгений Попов допускает, что это ляп, но подозревает – не исправили его намеренно. "У каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество", - отметил опытный телеведущий.
Сюжет с принадлежностью Харькова к территории России был показан перед интервью журналиста с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На экране мелькали кадры с танками и другой военной техникой. Локация была обозначена как "Харьков, Россия". Вполне вероятно, что часть зрителей даже не усомнилась – в Харькове действительно находятся русские военные.
"Понятно, что это редакторская ошибка, но у каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество", - считает телеведущий Евгений Попов.
Он не исключил, что принадлежность Харькова к России является намеренным шагом, так как не все в США согласны с той ситуацией, которая есть сейчас.
Велика вероятность обычного ляпа, но "вляпались" именно с Харьковом – русским городом, где не верят в агрессию России.
"Понятно, что ошибку немедленно заметили, но не исправили", - приводят слова телеведущего "Народные Новости".

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