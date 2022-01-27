|
"У каждой ошибки есть ФИО": Телеведущий Попов объяснил, почему ляп с русским Харьковом не исправили
27 января 2022, 02:45 • 28 • Политика
Американский телеканал CNN показал кадры, где было чётко подписано "Харьков, Россия". Евгений Попов допускает, что это ляп, но подозревает – не исправили его намеренно. "У каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество", - отметил опытный телеведущий.
Сюжет с принадлежностью Харькова к территории России был показан перед интервью журналиста с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На экране мелькали кадры с танками и другой военной техникой. Локация была обозначена как "Харьков, Россия". Вполне вероятно, что часть зрителей даже не усомнилась – в Харькове действительно находятся русские военные.
"Понятно, что это редакторская ошибка, но у каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество", - считает телеведущий Евгений Попов.
Он не исключил, что принадлежность Харькова к России является намеренным шагом, так как не все в США согласны с той ситуацией, которая есть сейчас.
Велика вероятность обычного ляпа, но "вляпались" именно с Харьковом – русским городом, где не верят в агрессию России.
"Понятно, что ошибку немедленно заметили, но не исправили", - приводят слова телеведущего "Народные Новости".
Подпишитесь на нас
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 января 2022, 12:20
|
21 января 2022, 17:50
|
20 января 2022, 09:10
|
22 января 2022, 04:55
|
22 января 2022, 10:45
|
21 января 2022, 04:25
|
21 января 2022, 06:10