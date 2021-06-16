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"У каждого в зубах записочка": Баранец раскрыл страхи команды Байдена перед саммитом
16 июня 2021, 12:50 • 101 • Политика
Военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец раскрыл страхи команды американского президента Джо Байдена перед саммитом. "У каждого в зубах записочка", - отметил эксперт.
Баранец отметил заметно улучшившийся внешний вид американского президента, подчеркнув, что, вероятно, это следствие того, что его "подкачали".
"Можно наколоть Байдена транквилизаторами, но болячки так не лечатся", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".
Баранец отметил, что среди таких "болячек", например, большие проблемы с памятью у Байдена, который ранее забыл о том, кто сейчас президент США. При этом он отметил, что очень ждал совместной пресс-конференции двух президентов.
"Но американцы категорически отказались", - сказал он.
При этом опасения Вашингтона Баранец объяснил словами американского эксперта, который прямо заявил: "Мы просто боимся, что он ляпнет чего-то лишнего".
Говоря же о подготовке к пресс-конференции Байдена, Баранец подчеркнул, что это станет настоящим спектаклем, где у каждого журналиста будут заранее заготовлены свой текст и своя роль.
"У каждого в зубах записочка, они поделены. Это будет спектакль. Приятные вопросы для Байдена…" - сказал он, добавив, что гораздо интереснее было бы при совместной пресс-конференции с журналистами из разных стран.
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