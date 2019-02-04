"У каждого президента США была своя или даже две свои войны": Пушков поименно бросил обвинения американским лидерам

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание главы Белого дома Дональда Трампа о возможном введении войск в Венесуэлу, припомнил ему, что "у каждого президента США была своя или даже две свои войны". Эксперт буквально поименно бросил обвинения американским лидерам в разжигании военных конфликтов.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не исключает отправку американских войск в Венесуэлу. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя это высказывание у себя в Twitter, пояснил, что "теперь и Трамп может получить свою войну".

Эксперт обратил внимание на то, что "у каждого президента США была своя или даже две свои войны". Пушков буквально поименно бросил обвинения американским лидерам прошлых лет в разжигании военных конфликтов по всему миру.

"У Клинтона в Югославии, у Буша-младшего в Афганистане и Ираке, у Обамы в Ливии и скрытая война (proxy war) в Сирии", - перечислил сенатор.

При этом он напомнил про давнее слово Трампа, который "обещал не воевать за рубежом", а теперь все же допускает "посылку войск в Венесуэлу".