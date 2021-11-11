"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа и угля

Президент Украины Владимир Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа, угля и других энергоресурсов. Он объяснил правила игры в "искусственный дефицит". "У государства ангельское терпение", - произнёс глава государства и объяснил, что случится, когда это терпение лопнет.

В своём Telegram-канале Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, где, в числе прочего, затронул тему ситуации с ценами на энергоресурсы. Он заявил, что ежегодно осенью и зимой олигархи играют в "искусственный дефицит".

Украинский лидер объяснил суть этой игры. Сначала проводится информационная кампания о нехватке угля и газа. Следовательно, на них увеличивается спрос, а вместе с ним и цена.

"А платим мы с вами", - отметил Зеленский.

Он считает, что в этом году такую игру лучше не начинать, так как у властей может просто лопнуть терпение.

"А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период", - пригрозил президент Украины.

По его словам, мировой энергетический кризис на Украину, разумеется, повлияет. Однако, уточнил политик, ситуация не такая трагическая, как показывают её некоторые "истеричные медиа".