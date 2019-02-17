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"У Германии больше общего с США, чем с Россией": Иванка Трамп объяснила немцам, кому они должны доверять

17 февраля 2019, 04:39  •  120 • В мире
Опрос, проведенный американской компанией Pew Research Center, показал, что жители Германии в три раза больше доверяют Путину, чем Трампу. С мнением немцев не согласилась дочь американского президента, которая объяснила, кому они должны верить. "У Германии больше общего с США, чем с Россией", - уверяет Иванка Трамп.
Дочь президента США дала интервью немецкому изданию Bild, в котором журналист попросил ее прокомментировать результаты опроса населения Германии, в ходе которого выяснилось, что немцы доверяют Путину в три раза больше, чем президенту США.
Ответ Иванки Трамп больше напомнил лозунг. По ее словам, на самом деле "немцы понимают", что у их страны гораздо больше общего именно с США, а никак не с Россией.
"Германия является одним из наших важнейших партнеров в самых разных сферах, особенно в области экономики и безопасности", - цитирует слова Иванки "РИА Новости".
Напомним, недавно американская компания Pew Research Center провела опрос среди немцев, по результатам которого выяснилось, что они выказали свое доверие президенту РФ Владимиру Путину (35%). При этом почти половина респондентов (49%) уверенно считают США главной угрозой.
По результатам исследования Америка для немцев страшнее. Почти половина респондентов (49%) считают растущее влияние США главной угрозой, сообщает результаты опроса телеканал ZDE.
Уступили США России и в рейтинге доверия к лидерам. Так, к президенту России Владимиру Путину выказали доверие 35% немцев - участников опроса, а вот его американскому коллеге Дональду Трампу почти не доверяют. За него отдали голоса всего 10% респондентов

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