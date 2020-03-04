"У Эрдогана уже одна штанина явно потрескивает": Михеев о неизбежном провале президента Турции в Москве

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на введение режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. Визит турецкого лидера в столицу России прокомментировал политолог Сергей Михеев.

Прежде всего, он отмечает, что именно Эрдоган едет в Москву, а не Путин в Анкару. Это показывает, кому на самом деле эта встреча нужнее. По мнению политолога, президент Турции проигрывает данную конкретную партию.

Эрдоган воспринял решение России пойти навстречу по вопросам зон деэскалации, Идлиба, курдов и совместного патрулирования как слабость, поэтому стал наглеть. Однако быстро выяснил, что переоценил свои возможности, объясняет ситуацию Сергей Михеев. Сирийцы оказались уже не такими беспомощными, какими они были несколько лет назад, - усилия России не прошли даром. Да и боевики тоже изменились - но в худшую для турок сторону. По имеющимся данным, они, неся серьёзные потери, мягко говоря, сейчас демотивированы, добавляет политолог.

Более того, Россия вместо того, чтобы испугаться за "Турецкий поток", крымских татар и проливы, занимает достаточно твёрдую и хладнокровную позицию. Иранцы готовы резать турок на их наблюдательных постах, восемь из которых уже оказались в тылу сирийской армии и фактически выполняют роль заложников. А курды просто на низком старте и только ждут, когда им позволят снова взяться за оружие. И даже прямое участие турецкой армии в боевых действиях не смогло переломить ситуации, объясняет расстановку сил Сергей Михеев.

В итоге у Эрдогана началась форменная истерика. Потому что обращение в НАТО, шантаж ЕС беженцами, заявления о проливах и 16-ти войнах с Россией - это именно признаки истерики. Кстати, обратите внимание, что ничего существенного от Запада Эрдоган пока добиться на смог, - пишет политолог в своём Telegram-канале "Железная логика".

Также к этому следует добавить разногласия с ЕС по бурению шельфа и явные проблемы в Ливии, отмечает Сергей Михеев.

В общем, Эрдоган едет в Москву вовсе не с козырными картами на руках. Он отчасти стал заложником собственной несколько нервической харизмы, которая хороша на предвыборных митингах, но не годится в подобных ситуациях. Он не смог обеспечить свою амбициозную заявку достаточными ресурсами. По-русски говоря, "широко шагаешь - штаны порвёшь". И у Эрдогана уже одна штанина явно потрескивает, - считает эксперт.

Он уверен, что на переговорах Эрдоган попытается вывернуть ситуацию в свою пользу, и какой-то компромисс неизбежен. Однако России не стоит в очередной раз проявлять излишнюю мягкость. Эрдоган этого не способен оценить, подводит итог Сергей Михеев.