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"У эпохи Путина наступают сумерки?": Итальянцы одернули журналиста за поиск нового лидера России
18 июня 2019, 23:24 • 37 • В мире
Пока итальянские СМИ гадают, что будет с Россией после того, как срок президентства Владимира Путина подойдёт к концу, итальянцы предлагают свои варианты относительно того, кому достанется пост президента РФ, причём попадаются и категоричные отклики. Так, итальянцы возмутились позицией автора портала Avvenire, который по какой-то причине вдруг начал поиск нового лидера для РФ.
16 июня 2019 года итальянский новостной портал Avvenire опубликовал статью, в которой приводятся рассуждения о том, что собой представляет Россия на данный момент и что ждёт её в будущем.
Автор ни много ни мало сравнивает Россию с яйцом Фаберже, которое, как известно, отличается богатством убранства. По его словам, Россия напоминает этот "шедевр ювелирного дела" благодаря "значительным успехам на стратегическом, экономическом и геополитическом уровнях". Однако, пишет колумнист, по его мнению, близится закат эпохи "царя Путина". Свое обоснование он вновь пытается красочно завуалировать, не объясняя причин такой логики - мол, желток яйца Фаберже якобы не так красочен, как его внешняя часть.
Так, отмечает публицист, главного оружия российского руководства - силы якобы недостаточно, чтобы сохранить страну на прежнем уровне. И свою мысль он подкрепляет явно необоснованными доводами, будто российские граждане "не так позитивно" относятся к правящим верхам, как раньше.
Читательская аудитория, однако, выразила несогласие с точкой зрения редакции. Итальянский Twitter-пользователь под ником Siciliano Ergo Sum дал вполне исчерпывающий комментарий на этот счёт.
Скриншот Twitter/SicilianoSum
"Сумерки эпохи Путина? А вот я, видя то, о чём пишут российские СМИ, не согласен с этим. Конечно, критика в адрес правительства есть, но гораздо больше в России тех, кто поддерживает его", - пишет пользователь.
Более того, итальянец высказал своё видение того, кто станет последователем российского президента Владимира Путина.
"Я бы хотел видеть на его месте Лаврова!" - восклицает он.
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