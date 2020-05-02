"У духов минус три": Военкор Блохин похвастался трофейной "супертехникой"

Новый фотоотчёт военкора Олега Блохина, работающего в зоне вооружённого конфликта в Сирии, демонстрирует три пикапа, которые "духи" бросили со всем "барахлом". Вот такие трофеи достались нашим военным всего за несколько дней работы в пустыне.

На фото можно рассмотреть совершенно искорёженные, практически бесформенные грузовики с оторванными бамперами и даже без покрышек на колёсах.

"Третий день работы в пустыне. У духов минус три пикапа с барахлом", - резюмирует Блохин.

"Супертехника" боевиков оказалась нагружена тряпками и одеялами. А одна из "колымаг", к удивлению журналиста, даже оказалась на ходу.

Фото: https://t.me/Oleg_Blokhin

В другом отчёте Блохин показал быт простых сирийцев в самом эпицентре боевых действий. Он опубликовал серию снимков мирных граждан - детей, стариков.

Все они попали в трудную жизненную ситуацию, лишившись из-за войны буквально всего. Но не унывают и сами всегда готовы протянуть руку помощи русским.

Живут в развалинах, радуются жизни, насколько это возможно, всегда приветливы,

- написал о своих новых друзьях Блохин.