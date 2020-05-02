Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Херсон стремится в Россию: Лебезивший перед нацистами мэр «переобувается»
«Это вам за Михо!» – в зоне «ООС» грузин расстрелял двух ВСУшников
Скоро в областях помашут "до свидания": Поклонская сделала грозное пре...
Повторный референдум в Крыму будет стоить Украине независимости
Главная / В мире

"У духов минус три": Военкор Блохин похвастался трофейной "супертехникой"

02 мая 2020, 02:10  •  102 • В мире
Военный корреспондент Олег Блохин похвастался в Телеграм трофеями, отбитыми у сирийских боевиков за несколько дней работы в пустыне. "У духов минус три пикапа", - показал журналист "супертехнику", которая больше напоминает груду металлолома.
Новый фотоотчёт военкора Олега Блохина, работающего в зоне вооружённого конфликта в Сирии, демонстрирует три пикапа, которые "духи" бросили со всем "барахлом". Вот такие трофеи достались нашим военным всего за несколько дней работы в пустыне.
На фото можно рассмотреть совершенно искорёженные, практически бесформенные грузовики с оторванными бамперами и даже без покрышек на колёсах.
"Третий день работы в пустыне. У духов минус три пикапа с барахлом", - резюмирует Блохин.
"Супертехника" боевиков оказалась нагружена тряпками и одеялами. А одна из "колымаг", к удивлению журналиста, даже оказалась на ходу.
Фото: https://t.me/Oleg_Blokhin
В другом отчёте Блохин показал быт простых сирийцев в самом эпицентре боевых действий. Он опубликовал серию снимков мирных граждан - детей, стариков.
Все они попали в трудную жизненную ситуацию, лишившись из-за войны буквально всего. Но не унывают и сами всегда готовы протянуть руку помощи русским.
Живут в развалинах, радуются жизни, насколько это возможно, всегда приветливы,
- написал о своих новых друзьях Блохин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
01 мая 2020, 03:10
NYT: Десятки тел разлагались в грузовиках. Сколько заражённых COVID-19 - загадка
01 мая 2020, 03:10
Сирийские оппозиционеры испугались российской сгущёнки. Оказалось, просто не разобрались в маркировке
01 мая 2020, 01:10
"Отчаянные меры": Немецкие врачи устроили "голый протест"
01 мая 2020, 19:10
Риск смерти повышается на 37%: Британские учёные раскрыли опасных "спутников" COVID-19
01 мая 2020, 08:05
Ловушка для генерала: что известно о публикации новых документов о «связях» Трампа с Россией
01 мая 2020, 20:10
"Превратили Европу в "мясорубку": Депутат бундестага вскрыл проблемы ЕС
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 апреля 2020, 08:04
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила Путину
26 апреля 2020, 06:10
Политические украинцы: как живущие на Украине русские воспринимают украинство
25 апреля 2020, 18:10
«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предсказание мольфара Нечая для Украины
26 апреля 2020, 07:39
Плохая новость для США: на каждом корабле РФ — «сюрприз» от Шойгу
27 апреля 2020, 00:10
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
01 мая 2020, 02:10
Херсон стремится в Россию: Лебезивший перед нацистами мэр «переобувается»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.