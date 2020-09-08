"У Британии есть таланты": Смерть Флойда инсценировали в семейном шоу

Популярное семейное шоу Britain's Got Talent превратили в политическую площадку. Полуфинальные выступления были посвящены самым главным событиям 2020 года. Коллектив Diversity показал номер, посвящённый движению Black Lives Matter. В эфир программа вышла 5 сентября.

На сайте издания RadioTimes отмечается, что в одном из фрагментов выступления танцор в костюме полицейского становится на колени, напоминая о гибели во время задержания Джорджа Флойда в США. В мае этот случай вызвал волну протестов сначала в Соединённых Штатах, а потом и во всём мире.

Британские зрители назвали номер "эмоциональным и важным".

Зрители дома поспешили похвалить Diversity за использование своей платформы для "эмоционального и важного" выступления. Один из судей заявил, что 2020 год является невероятным моментом в истории, однако в нём есть много как положительного, так и отрицательного.

В России иное отношение к таким инсценировкам на тему BLM и популяризации протестов.

"На британском телевидении посчитали, что новостей про BLM слишком мало и показали в семейной передаче Britain's Got Talent танцевальный номер про несчастных негров и смерть Джорджа Флойда. Ждём детских мультиков по теме", - иронично отметили авторы Telegram-канала "Выпускайте Кракена!".

Скриншот: Telegram/@rlz_the_kraken

Напомним, Джордж Флойд - 46-летний темнокожий американец, неоднократно арестовывавшийся за кражу и хранение наркотиков, осуждённый на четыре года тюрьмы за вооружённое ограбление. 25 мая полицейские пытались арестовать Флойда за использование фальшивых денег. Белый полицейский во время задержания надавил коленом на шею преступника, что привело к его гибели.