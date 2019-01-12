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"У Белоруссии наступает время Ч": Исаев о том, чем Белоруссия расплатится за демарш Лукашенко

12 января 2019, 19:54  •  493 • Политика
Директор "Института актуальной экономики" Никита Исаев раскрыл экономическую подоплеку демарша президента Белоруссии Александра Лукашенко и рассказал, чем страна расплатится за обострение ситуации. "У Белоруссии наступает время Ч", - напомнил он о долговых обязательствах Минска.
Лукашенко начинает позиционную атаку в своей защитной стратегии, но защищает скорее не страну, а себя посредством страны, уверен директор "Института актуальной экономики" Никита Исаев. У Белоруссии, настаивает он, по многим причинам наступает время Ч, и стране придется принять неудобное для Лукашенко решение.
На своей странице в фейсбуке эксперт раскрыл экономическую подоплеку демарша белорусского лидера. Прежде всего, обратил внимание Исаев, истерика по поводу налогового маневра, вследствие которого Белоруссия недополучит 300 млн долларов в 2019 году, началась уже после того, как Минск принял бюджет на этот год, в котором эти деньги не учитывались. Таким образом, "умирать на паперти никто не будет, прося и отдавая Москве всё, что она захочет".
Одновременно с этим Минск углубляет свое сотрудничество с Китаем, в частности, развивает технопарк "Великий камень", где уже работает пять предприятий.
"Более того, Китай готов запустить Беларусь к себе на рынок финансирования, присвоив белорусам кредитный рейтинг на уровне Польши. И если Беларусь таки разместит свои панда-бонды, то вероятность того, что РФ удастся уговорить Беларусь на объединительные процессы, на интеграцию экономик, будет уменьшаться. И в развороте Беларуси от России главную роль будут играть отнюдь не ЕС и США, лишь вспомогательную и психологическую. Основная надежда и опора это Китай".
Еще один момент, который следует учитывать — это то, что на 2019 и 2020 годы у Белоруссии приходятся пики выплат по кредитам, в том числе России. Если Минск сможет пережить их без очередной продажи Москве своей собственности, как это произошло с "Белтрансгазом", то, считает Исаев, можно говорить о том, что российские аргументы утратят актуальность.
"В общем, вся эта цифровая патетика, ярость, обиды - всё это игра на грани фола. Нас ждут полгода переговоров, создания рабочих групп и прочее. В реальности Россия сегодня хочет не столько объединения государств, сколько надежного контроля Беларуси через экономику ее страны. Необходимо понимать мотивы и возможности сторон. У Беларуси наступает время Ч по многим причинам, и ей придется ближайшие год-полтора принять неудобное для Лукашенко решение, в результате которого он в любом случае в чем-то проиграет, ибо сидеть на нескольких стульях уже не позволяет ситуация у внешних игроков - в первую очередь России", - подчеркивает Никита Исаев.

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