"У Анкары заканчивается терпение": Эрдоган обвинил Россию в срыве сирийских договорённостей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия срывает сочинские и астанинские договорённости, которые были заключены по сирийскому вопросу. Об этом сообщает издание Sabah.

По словам турецкого президента, Анкара ожидала, что Россия будет соблюдать то, о чём страны договорились, однако теперь Турция будет действовать самостоятельно.

"Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит сирийскому режиму необходимое предупреждение. У Анкары заканчивается терпение из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб", - пояснил Эрдоган.

По его словам, у России остаётся два пути - действовать иначе с сирийским режимом либо изменить своё отношение к Турции.

"Россия говорит нам, что они борются с террористами. Кто это? Люди, сражающиеся за свою землю?" - отметил Эрдоган.

Как напоминают "Утро.ру", осенью прошлого года Москва и Анкара договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район границы с Турцией. А также о совместном патрулировании на севере Сирии, которое так разозлило курдов.

Кроме этого, как отмечает агентство "Анадолу", Эрдоган указал на необходимость придать новый импульс астанинскому процессу. "Астанинского процесса больше нет. Турция, Россия и Иран могут продумать шаги по возрождению этого процесса", - приводит агентство слова президента.

Накануне, 28 января, стало известно, что бойцы сирийской правительственной армии взяли под контроль стратегически важный город Маарат ан-Нуман в провинции Идлиб. Таким образом, правительственные войска восстановили контроль над городом, который ещё в 2012 году был захвачен вооружёнными сторонниками сирийской оппозиции. Позже он перешёл под контроль экстремистов.

Через Маарат ан-Нуман проходит автомагистраль, связывающая Дамаск с Алеппо. Кроме того, город считался важным оплотом противников Дамаска.