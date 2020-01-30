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"У Анкары заканчивается терпение": Эрдоган обвинил Россию в срыве сирийских договорённостей
30 января 2020, 07:09 • 62 • В мире
Президент Турции Реджеп Эрдоган резко высказался о ситуации в Сирии, заявив, что Россия не соблюдает сочинские и астанинские договорённости. По мнению турецкого лидера, Москва, Анкара и Тегеран должны подумать, как перезапустить астанинский процесс, поскольку у Турции "заканчивается терпение".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия срывает сочинские и астанинские договорённости, которые были заключены по сирийскому вопросу. Об этом сообщает издание Sabah.
По словам турецкого президента, Анкара ожидала, что Россия будет соблюдать то, о чём страны договорились, однако теперь Турция будет действовать самостоятельно.
"Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит сирийскому режиму необходимое предупреждение. У Анкары заканчивается терпение из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб", - пояснил Эрдоган.
По его словам, у России остаётся два пути - действовать иначе с сирийским режимом либо изменить своё отношение к Турции.
"Россия говорит нам, что они борются с террористами. Кто это? Люди, сражающиеся за свою землю?" - отметил Эрдоган.
Как напоминают "Утро.ру", осенью прошлого года Москва и Анкара договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район границы с Турцией. А также о совместном патрулировании на севере Сирии, которое так разозлило курдов.
Кроме этого, как отмечает агентство "Анадолу", Эрдоган указал на необходимость придать новый импульс астанинскому процессу. "Астанинского процесса больше нет. Турция, Россия и Иран могут продумать шаги по возрождению этого процесса", - приводит агентство слова президента.
Накануне, 28 января, стало известно, что бойцы сирийской правительственной армии взяли под контроль стратегически важный город Маарат ан-Нуман в провинции Идлиб. Таким образом, правительственные войска восстановили контроль над городом, который ещё в 2012 году был захвачен вооружёнными сторонниками сирийской оппозиции. Позже он перешёл под контроль экстремистов.
Через Маарат ан-Нуман проходит автомагистраль, связывающая Дамаск с Алеппо. Кроме того, город считался важным оплотом противников Дамаска.
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