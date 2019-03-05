"У агентов ГРУ и пальто одно на всех": Скабеева показала "пальтишко Путина"

Поездка телеведущей Ольги Скабеевой в годовщину отравления Скрипалей в Солсбери уже вызвало горячее обсуждение у нее на странице. Теперь же либералы взялись за ее одежду, сравнив пальто, в котором журналистка приехала в британский городок, с тем, что носил президент России Владимир Путин.

"Вот оно чьё, пальтишко-то!" - подписали в Сети интернет-пользователи, сравнивая одежду Путина и Скабеевой.

Сама телеведущая сделала у себя на странице в Twitter репост этой провокационной записи и показала "пальтишко Путина", прокомментировав все это одним словом.

Впрочем, читатели ее страницы были более красноречивы, и шутку либералов оценили по-своему.

"У агентов ГРУ и пальто одно на всех", - с несколькими смеющимися смайликами в придачу написали в ответ Скабеевой.

"Да все агенты в одном ходят, мы-то знаем. А то как вас отличить?" - шутят другие.

"Все мы выросли из одной шинели…" - ностальгируют третьи.

вот оно чьё, пальтишко-то!! pic.twitter.com/IBOaq1HQqJ — Чертова Кукла (@pesni_o_dyshnom) 4 марта 2019 г.