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"У агентов ГРУ и пальто одно на всех": Скабеева показала "пальтишко Путина"

05 марта 2019, 10:39  •  289 • Политика
Телеведущая Ольга Скабеева разместила у себя провокационный пост из либеральной среды, в котором ее пальто в британском Солсбери сравнили с "пальтишко Путина". "У агентов ГРУ и пальто одно на всех", - иронизируют в ответ в Сети на показанные Скабеевой снимки.
Поездка телеведущей Ольги Скабеевой в годовщину отравления Скрипалей в Солсбери уже вызвало горячее обсуждение у нее на странице. Теперь же либералы взялись за ее одежду, сравнив пальто, в котором журналистка приехала в британский городок, с тем, что носил президент России Владимир Путин.
"Вот оно чьё, пальтишко-то!" - подписали в Сети интернет-пользователи, сравнивая одежду Путина и Скабеевой.
Сама телеведущая сделала у себя на странице в Twitter репост этой провокационной записи и показала "пальтишко Путина", прокомментировав все это одним словом.
Впрочем, читатели ее страницы были более красноречивы, и шутку либералов оценили по-своему.
"У агентов ГРУ и пальто одно на всех", - с несколькими смеющимися смайликами в придачу написали в ответ Скабеевой.
"Да все агенты в одном ходят, мы-то знаем. А то как вас отличить?" - шутят другие.
"Все мы выросли из одной шинели…" - ностальгируют третьи.
вот оно чьё, пальтишко-то!! pic.twitter.com/IBOaq1HQqJ
— Чертова Кукла (@pesni_o_dyshnom) 4 марта 2019 г.
Господи pic.twitter.com/ha1UcT8oYK
— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 4 марта 2019 г.

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