"Тюркское НАТО" у наших границ. Эрдоган перешёл в наступление на Россию

Автор:

Владимир Хомяков

Следующим качественным шагом после создания тюркского аналога Евросоюза – Совета тюркоязычных государств должно стать уже заявленное создание "тюркского НАТО" – Объединённой армии Турана. В которую войдут Турция, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, и Туркменистан. И располагаться это нацеленное на Россию "тюркское НАТО" будет у самых наших границ.

Разумеется, не обошлось в данном проекте без наших западных "заклятых друзей": на голове обнаглевшего "турецкого волка" отчётливо угадываются "британские уши". Благо, британской разведкой руководит Ричард Мур – бывший посол в Анкаре и личный друг Эрдогана. И то, что именно британскому влиянию мир не в последнюю очередь обязан созданием "Туранского блока", совершенно очевидно.

Пока в США делят президентское кресло, Лондон резко активизировался на южном направлении – в "мягком подбрюшье" России. В Казахстане британцы зачищают пророссийскую (и прокитайскую тоже) партию, "джеймсбонды" резко активизировались в Узбекистане и Туркмении. Вероятно, и в очередной "киргизской революции" без них не обошлось. А с 1 января 2021 года вступит в силу только что подписанное британско-турецкое соглашение о свободной торговле, помимо чисто экономической поддержки Эрдогана, открывающее возможность любым поставкам, военным в том числе.

Ну, и, конечно, Лондон интересует Кавказ, который британцы давно считают "сферой своих интересов". Вспомним ту же полувековую Кавказскую войну, продолжавшуюся так долго исключительно благодаря британским поставкам горцам новейшего огнестрельного оружия. Вспомним русско-турецкие и русско-персидские войны XIX века, за которыми всегда стояли англичане. Вспомним британскую интервенцию на Кавказ времён Гражданской войны в России. Вспомним, наконец, активнейшую поддержку "джентльменами" дудаевской Ичкерии и дружеские объятия Аслана Масхадова с Маргарет Тэтчер. Увы, за последние 200 лет ничего не изменилось.

Россия получила то, что и должна была получить?

Мы слишком долго играли в "дружбу" с Турцией, "не замечая" ни пантюркистских амбиций Эрдогана, ни претензий на едва ли не половину российских территорий. Раз за разом "прощали" туркам такие "шалости", как сбитые самолёты, убийство российского посла, покровительство и финансирование боевиков в Сирии. Увы, ориентированное на сиюминутную выгоду коммерческое мышление высокопоставленных лиц, отвечающих за внешнюю политику, оказалось более пригодным не для империи, а для торговой лавочки. И теперь это отчётливо видно по ситуации, которая, совершенно очевидно, складывается не в нашу пользу.

Объединённая армия Турана даёт возможность размещать у наших границ "туранские" военные базы, которые де-факто будут турецкими, то есть натовскими! Таким образом, НАТО укрепится на Каспийском море и Кавказе, постепенно выдавливая оттуда Россию. Через границу с Дагестаном на нашу территорию сотнями полезут диверсионные группы из тех же протурецких боевиков, завезённых некогда в Карабах из Сирии. При весьма сложной социальной ситуации в этой республике наверняка найдётся немало охотников поднять с турецкой помощью мятеж под лозунгом создания чего-то вроде Кавказского имамата Шамиля. А там Чечня, Ингушетия, и очень скоро весь Восточный Кавказ может превратиться для России в серьёзнейшую проблему.

Особо займутся и Кавказом Западным. Там наверняка попытаются сыграть на черкесской теме – подняв исторические обиды за массовую депортацию в 1864-1867 годах в Турцию черкесских племён, не желавших переходить в российское подданство. Когда в 1923 году Мустафа Кемаль Ататюрк провозгласил политику "тюркизации" населения, около 3 млн черкесов были ассимилированы в турецкий народ (официально черкесов в Турции – 140 тысяч).

Однако в 2015 году Эрдоган уже пытался шантажировать Россию черкесской темой, пригрозив Путину, что если тот выступит на мероприятиях по случаю 100-летия геноцида армян, то Турция признает геноцидом депортацию черкесов.

Тогда, правда, не вышло, но кто сказал, что в нынешних условиях Эрдоган не поднимет тему вновь?! Что, используя турецких черкесов (например, пожелавших "вернуться на историческую родину"), не попытается, растревожив былые обиды, поднять против России Адыгею, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию?

Не забудем и о Поволжье, на которое Турки тоже претендуют в плане "общетюркского единства" и где давно и очень активно работают турецкие эмиссары, а турецкий бизнес является едва ли не главным иностранным инвестором. Насчёт Якутии (на которую турки тоже претендуют), конечно, претензии турок пока выглядят фантастически, но предполагать можно всё. Ну и, конечно, акцент будет сделан на Крым и работу с крымскими татарами. Тем более что на этом направлении у "Великого Турана" имеется такой заинтересованный союзник, как бандеровская Украина.

Ответ должен быть максимально жёстким

Разумеется, мы не можем запретить вдруг осознавшим своё "общетюркское единство" народам подписывать любые соглашения. Но скорректировать соответствующим образом отношения с его участниками – наше законное право.

Совершенно по-иному надо будет посмотреть на процветающую в России азербайджанскую общину, и азербайджанский бизнес в частности. То, что российские азербайджанцы (а их не менее 1,5 миллиона) активно поддержали карабахский блицкриг Алиева и буквально фанатеют от Эрдогана – не секрет. Пока что это выливалось в "победные" манифестации с азербайджанскими и турецкими флагами в русских городах и попытки дискриминации по этническому принципу армянских торговцев.

Но кто скажет, чего мы можем ждать от таким образом мотивированных людей в случае обострения отношений России с Азербайджаном и Турцией? Притом что этнические азербайджанцы, согласно некоторым данным, контролируют до 80% поставок продовольствия в наши крупнейшие города – ожидать можно чего угодно. Тем более в том, что турецкая агентура уже вовсю работает здесь в азербайджанской среде, вряд ли можно сомневаться.

Принципиально должны измениться отношения с Казахстаном. Да, открытой русофобии там нет, но есть русофобия ползучая и весьма последовательная: с тотальным переименованием построенных русскими городов, выдавливанием русских кадров, конъюнктурным переписыванием нашей общей истории, съёмкой соответствующих фильмов и т.д. Плюс – пресловутая "многовекторность" внешней политики, которая рано или поздно у всех выливалась в переход на сторону врагов России.

То, что процессы эти шли не без участия тех же турок с их "пантюркистским единством", – это, как говорится, и к гадалке не ходи. Поэтому нынешнее братание Казахстана с Турцией и скорое вхождение его в антироссийский по сути военный блок вряд ли должны вызывать удивление. Вот и задумаешься тут: не поторопилась ли Россия откреститься от скандальных заявлений Никонова и Фёдорова о принадлежности ряда казахстанских земель?

И наконец о Средней Азии. Немедленно и в день подписания соглашения об образовании Объединённой армии Турана в России должен быть поставлен вопрос о пребывании на нашей территории трудовых мигрантов из Узбекистана и Киргизии. Иметь накануне весьма вероятного обострения отношений с "Тюркским блоком" в стране несколько миллионов потенциальных "партизан" смертельно опасно для безопасности страны.

Необходимость завоза в Россию мигрантов из Средней Азии нам объясняли в том числе и тем, что, мол, там безработица, поэтому вероятна вербовка молодых людей исламистами и появление террористического очага у наших границ. И вот, что называется, доигрались: теперь на наших границах – вторая по численности армия НАТО с современным оружием и практически неограниченным мобилизационным ресурсом. Оставлять в такой ситуации внутри страны миллионы вероятных сторонников потенциального противника – равносильно предательству.

Ну и, разумеется, не худо бы в порядке "ответочки" потеснее сблизиться с тем же Ираном, на который, вне всякого сомнения, также будет направлен удар "Туранского блока".

Вести себя по-имперски

Есть такая русская сказка. Жили дед, бабка да внучка, имели полный двор скотины. Повадился к ним волк, говорит: "Отдайте овцу, иначе внучку съем". Отдали. На другой день пришёл снова, потом снова, и так – пока всю скотину не съел. Потом говорит: "Дед, отдай внучку, а то бабку твою съем". Тут дед сообразил, что, если отдаст внучку, завтра потребуют бабку, а потом и его очередь придёт. Взял он дрын из плетня и убил волка.

Россия слишком долго играла с Турцией в поддавки, уступая, договариваясь и подставляя левую щёку, когда турки радостно хлестали её по правой. Так, может, хватит уже нашей стране давать туркам себя "разводить", изображая, что они, якобы "поссорились с Западом"? Хватит прощать обиды и расточать комплименты "человеку слова" и "настоящему мужчине" Эрдогану. Стоит признать, что его выкормил, вооружил и сориентировал против России Запад. И рано или поздно он в нашу страну вцепится. Стоит ли ждать этого момента, зачарованно повторяя, как мультяшный кот: "Ребята, давайте жить дружно!"?

Никто, разумеется, не призывает к войне. Но и без войны у России есть масса средств воздействия на новоявленного султана. Нет только решимости и намерения их применить. Так не пора ли это, наконец, сделать, действуя как должно империи?